Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» призвал не судить команду преждевременно.

Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться.

Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее.