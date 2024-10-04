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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона»

вчера, 10:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал не судить команду преждевременно.

Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться.

Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее.

«Манчестер Юнайтед» идёт на серии из четырёх матчей без побед. В турнирной таблице АПЛ «манкунианцы» занимают 13-ю строчку после шести туров.

Напомним, вчера в рамках Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» (3:3).

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 04:42
"Эта песня хороша - начинай сначала" ... .
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:12
Куда ты завел нас, не видно ни зги! Довольно, довольно е@@@ь нам мозги!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:39
В конце сезона его могут уволить...
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:26
...тут Дэвид проглядывается, гуд джоб, старина!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:24
Если МЮ будет 5-6 в АПЛ это будет успехом?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:15
Всё равно узнаваем))
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:28
...ребятушки, а можно ему парик надеть,чтобы вообще не узнавать
прохиндея под травкой...!!!
112910415
112910415
вчера в 16:06
Надо ему срочно в эксперты!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:45
Вешает на уши типа чтоб оставили до конца сезона, у меня уже сомнения что доживёт до весны у руля МЮ
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:49
Уже))
bumem9wmpstj
bumem9wmpstj
вчера в 12:16
Хаг просто оптимист
YNWA
YNWA
вчера в 11:23
Вопросов больше нет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:22
Выйдет в финал кубка английской лиги, а дальше, как получится))
Да он просто красава))) если Лига чемпионов недоступна, а Лига Европы непосильна, нужно попробовать себя в лиге конференций в след.сезоне.
Два финала, два кубка. Два.
Осталось Тен Хаге еще два пальца показывать, как Моуриньо в свое время.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:07
Поздно будет судить в конце сезона.....
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:05
А ну тогда всё, ждём конца сезона.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:53
И снова Тен Хаг выдаёт оптимистичный прогноз... Он говорит: "Мы добьёмся успеха". Интересно, какой смысл заключается в этой фразе? Что является для него успехом? Попадание в Лигу Европы или Лигу Конференций? Может голландец забыл, но он возглавляет Манчестер Юнайтед. У легендарного клуба другой менталитет.
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