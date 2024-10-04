Тен Хаг: «Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал не судить команду преждевременно.
Мы добьёмся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе, мы будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах, и мы будем продолжать бороться.
Можно увидеть атмосферу и связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее.
«Манчестер Юнайтед» идёт на серии из четырёх матчей без побед. В турнирной таблице АПЛ «манкунианцы» занимают 13-ю строчку после шести туров.
Напомним, вчера в рамках Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» (3:3).
Да он просто красава))) если Лига чемпионов недоступна, а Лига Европы непосильна, нужно попробовать себя в лиге конференций в след.сезоне.
Два финала, два кубка. Два.
Осталось Тен Хаге еще два пальца показывать, как Моуриньо в свое время.
Да он просто красава))) если Лига чемпионов недоступна, а Лига Европы непосильна, нужно попробовать себя в лиге конференций в след.сезоне.
Два финала, два кубка. Два.
Осталось Тен Хаге еще два пальца показывать, как Моуриньо в свое время.