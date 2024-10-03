Кроос: «Мой уход из „Реала“ необратим, это нужно принять»

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вчера, 22:50

Бывший полузащитник «Реала» посетит субботний матч мадридского клуба. Он сообщил об этом в подкасте, который ведёт со своим братом Феликсом, также исключив возобновление карьеры и возвращение в команду.

Я вернусь в субботу, чтобы посмотреть игру. Мой уход необратим, это факт, который необходимо принять.

Также он высказался о новом формате Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт летом с участием 32 команд: