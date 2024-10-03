Кроос: «Мой уход из „Реала“ необратим, это нужно принять»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос посетит субботний матч мадридского клуба. Он сообщил об этом в подкасте, который ведёт со своим братом Феликсом, также исключив возобновление карьеры и возвращение в команду.
Я вернусь в субботу, чтобы посмотреть игру. Мой уход необратим, это факт, который необходимо принять.
Также он высказался о новом формате Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт летом с участием 32 команд:
В какой-то момент нужно проснуться и немного подумать об игроках и меньше о деньгах. Это будет плохой Клубный чемпионат мира. [Проведение этого турнира в период с 15 июня по 13 июля 2025 года] просто безответственно и никаким образом не способствует качеству футбола, потому что в какой-то момент игроки сломаются.