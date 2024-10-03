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Кроос: «Мой уход из „Реала“ необратим, это нужно принять»

вчера, 22:50

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос посетит субботний матч мадридского клуба. Он сообщил об этом в подкасте, который ведёт со своим братом Феликсом, также исключив возобновление карьеры и возвращение в команду.

Я вернусь в субботу, чтобы посмотреть игру. Мой уход необратим, это факт, который необходимо принять.

Также он высказался о новом формате Клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдёт летом с участием 32 команд:

В какой-то момент нужно проснуться и немного подумать об игроках и меньше о деньгах. Это будет плохой Клубный чемпионат мира. [Проведение этого турнира в период с 15 июня по 13 июля 2025 года] просто безответственно и никаким образом не способствует качеству футбола, потому что в какой-то момент игроки сломаются.

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Реал  Кроос Тони
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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:58
Нужно больше золота!
амурец
амурец
сегодня в 03:57
Уход Крооса это конечно потеря для Реала
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:05
Кроос начал много болтать.. 👎
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:31
Очень много матчей стало, реально…лиги конференций, лиги наций, измененная лига чемпионов, новый клубный чемпионат мира, что к чему вообще..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:13
Хозяевам клубов наплевать на здоровье футболистов, им главное побольше залаботать денег на этом турнире.
Гость
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