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Анчелотти: «Мы предстали не в лучшем виде»

вчера, 08:56
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче с «Лиллем» в Лиге чемпионов (0:1).

Видно, что нам нужно прибавлять. Все сложно.

Трудно оценивать встречу, она прошла довольно неудачно. У нас возникали сложности со всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, нам не хватало идей. Сегодня, очевидно, мы мало что смогли. Нам не следует отказываться от всех наработок, необходимо сохранять спокойствие.

«Лилль» меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной, чем мы.

Критика сегодняшнего матча справедлива и заслуженна, мы принимаем её. Мы предстали не в лучшем виде. Прошлое поражение у нас было в дерби [в январе 2024-го], и после этого дела шли только в гору. Наверное, этот проигрыш тоже может стать точкой, от которой мы оттолкнемся.

Досадно, ощущения не лучшие. Поражение возможно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это беспокоит. У нас есть все для того, чтобы изучить свои ошибки и стать лучше. Надо быстро все исправить.

Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 18:38
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Реал» на старте сезона не блещет. Вот в среду команда Карло Анчелотти разочаровала болельщиков, проиграв на выезде «Лиллю» во втором туре Лиги чемпионов с минимальным счётом 0:1. Как сообщает Relevo, атмосфера в раздевалке «Реала» отличается от той, которая была в прошлом сезоне. При этом в клубе считают, что состав стал сильнее, но как команда «Реал» стал хуже. «В этом сезоне у нас игроки лучше, но команда хуже. В прошлом сезоне у нас были игроки хуже, но команда лучше», - такое мнение из стана «Реала» транслирует шишани 95.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 10:23
    Я матчи Реала редко смотрю, последний раз смотрел финал ЛЧ. Думал, Реал обычно выигрывает, забивают в каждом матче, а Лиль не тот соперник, что может не пропустить. Надеюсь, в следующий раз Реал с Баварией вернут мне должок...))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:26
    Реал стал пробуксовывать. Этого нельзя не заметить. Может просто перебрали со звёздами. Кто-то же должен и рояль таскать, а не только играть на нём. Самая сложная задача подчинить мастеров единой цели. Надеюсь, что Анчелотти справится самостоятельно с возникшими трудностями.
    u6k5zmaj6apy
    u6k5zmaj6apy
    вчера в 09:17
    Папа Карло, да вы просто опрфанились!
    Гость
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