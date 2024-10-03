Анчелотти: «Мы предстали не в лучшем виде»

Главный тренер «Реала» высказался о поражении своей команды в матче с «Лиллем» в Лиге чемпионов (0:1).

Видно, что нам нужно прибавлять. Все сложно.

Трудно оценивать встречу, она прошла довольно неудачно. У нас возникали сложности со всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, нам не хватало идей. Сегодня, очевидно, мы мало что смогли. Нам не следует отказываться от всех наработок, необходимо сохранять спокойствие.

«Лилль» меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной, чем мы.

Критика сегодняшнего матча справедлива и заслуженна, мы принимаем её. Мы предстали не в лучшем виде. Прошлое поражение у нас было в дерби [в январе 2024-го], и после этого дела шли только в гору. Наверное, этот проигрыш тоже может стать точкой, от которой мы оттолкнемся.

Досадно, ощущения не лучшие. Поражение возможно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это беспокоит. У нас есть все для того, чтобы изучить свои ошибки и стать лучше. Надо быстро все исправить.

Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад.