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Компани объяснил, почему «Бавария» уступила «Астон Вилле» в Лиге чемпионов

вчера, 09:16
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал результат матча своей команды против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов (0:1).

Если быть объективным, мы неплохо начали поединок, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее мы не позволили сопернику создать опасные моменты.

Во втором тайме игра была гораздо лучше, мы контролировали ход матча, делали опасные забегания вглубь и создали несколько замечательных моментов, но не смогли их реализовать.

Поздравляю «Астон Виллу». Мы на этом не остановимся, изучим ошибки сегодняшнего матча и пойдем дальше.

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allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:42
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:48, ред.
    Бавария уступила Астон Вилле потому, что перестала быть той немецкой машиной, которую мы все знали раньше. Они и тренера взяли под стать себе - обыкновенного дилетанта. Да ещё и Кейн накаркал своей болтовнёй. Ну зачем он говорил, что Бавария способна выиграть Лигу чемпионов?
    dpdhw657r87d
    dpdhw657r87d
    вчера в 09:41
    Просто это чёрная метка вечного бестрофейника работает без осечек
    Гость
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