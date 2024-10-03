Компани объяснил, почему «Бавария» уступила «Астон Вилле» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» прокомментировал результат матча своей команды против «Астон Виллы» в Лиге чемпионов (0:1).

Если быть объективным, мы неплохо начали поединок, у нас были хорошие первые 15 минут, но потом немного потеряли темп. Тем не менее мы не позволили сопернику создать опасные моменты.

Во втором тайме игра была гораздо лучше, мы контролировали ход матча, делали опасные забегания вглубь и создали несколько замечательных моментов, но не смогли их реализовать.

Поздравляю «Астон Виллу». Мы на этом не остановимся, изучим ошибки сегодняшнего матча и пойдем дальше.