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Александр Мостовой был экстренно госпитализирован

вчера, 15:45

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой был экстренно госпитализирован из-за камней в почках. Ему успешно провели операцию.

В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, всё отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице. Эти камни образуются и прячутся, потом опять вылезают, и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят.

Ранее Мостовой посоветовал испанскому тренеру Гильермо Абаскалю набираться опыта в ФНЛ.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 17:04
ААрон тащи, докажи. что зря тебя слили
bashnat013
bashnat013
сегодня в 14:24
Саша выздоравливай быстрее страна без шута не может
311
311
вчера в 20:03
Пиво надо пить побольше!
Karkaz
Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
    valt134
    valt134
    вчера в 18:37
    Болеть не надо. Хотя никто не застрахован.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:29
    Саша выздоравливай ! И не хандри ! Твоей улыбающийся физиономии - честно говоря не хватает !
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:19, ред.
    К сожалению от генетики не все зависит Здесь комплекс факторов (питание - избыток белковой пищи) . вода (качество и состав) и образ жизни. У меня ни у кого ни сверху. ни сбоку, ни снизу нет камней. Но я живу с камнями более 30 лет. Дружу с ними, правда с переменным успехом.
    4ebu8n23sskr
    4ebu8n23sskr
    вчера в 18:13
    Плохая болезнь, здоровья Мостовому!!!
    Futurista
    Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:47, ред.
    Все от генетики зависит, и никакой боржом ситуацию не меняет...если в этом плане генетика плохая нужно быть осторожным с диетой согласен...знаю людей в возрасте пьющих Боржом и разную минералку литрами и ничего...Вам здоровья!...
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 17:44
    оказывается и цари болеют... это всё посиделки на кухне с пивом и воблой, при обсуждении компетенций Аба76я.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Сам имею камни в почках более 30 лет назад и на эту тему с дилетантами не общаюсь. Поищи иного собеседника - любителя лапши на ушах.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 17:12
    Плохая штука, эти камни в почках.
    Karkaz
    Karkaz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:06
    При чем тут вода. Не вводи людей в заблуждение. Изучи вопрос, камни в почках это совсем не те камни что в кране.
    ugeay9v97yqy
    ugeay9v97yqy
    вчера в 17:02
    Выздорааливай,ждем на трибунах и на экране,а также в интернете
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Давно бы так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
    75dndnrgqfur
    75dndnrgqfur
    вчера в 16:44
    Здоровья Царю,он ещё не сказал последнего слова
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    И это правильно, как говорил неправильный М.С.Горбачев!!!!!!!
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Приветствую! Ну царей и королей еще бывают травят!Такова их участь))) А если серьёзно , то при всем моем к нему отношении здоровья Шурику!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Это риторический вопрос и он не даст на него ответ. Но мне смысл понятен и я соглашусь!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Если это юмор, то достаточно мрачный, т.к. намекает на нищету Мостового.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:25
    Здоровье Мостового принадлежит России. Если что я готов скинуться деньгами на лечение.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:23
    А я не думаю, что Мостовой всю жизнь провел в своей квартире. Он ездит по разным городам и пьет разную воду. Тем более, что бутилированная вода имеет тоже происхождение, что и в водопроводе, но обработана. А минеральная вода любая, в том числе и Боржоми - это путь к камням в почках.
    qgpc2553cy6w
    qgpc2553cy6w
    вчера в 16:23
    Вот до чего Царя рыжий бездарь Абаскаль довёл своими интервью! Ничего, Саня, поправляйся, а как камни выйдут, собери в горсточку и метни в бессовестную и бесталанную физручину!
    stanichnik
    stanichnik ответ Rupertt (раскрыть)
    вчера в 16:15
    Добррго Здоровья Rupertt!
    А можете сказать кого и главное на что вдохновлял Мостовой?
    shur
    shur
    вчера в 16:13, ред.
    ...Мост приятный собеседник и профессионал,здоровья тезке!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:12
    ....Добрый день!...ich bin zurück...!!!
    stanichnik
    stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Не думаю, что Мостовой пьёт воду из-под крана.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 16:10
    Камни в почках у людей, в частности в нашей стране, встречаются и в 15-20 лет. Такая вода во многих городах.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:04
    Жаль слышать о госпитализации Александра Мостового. Камни в почках — это серьезная и болезненная проблема, с которой сталкиваются многие люди, но когда это касается человека, который был на виду и вдохновлял многих, становится особенно тревожно.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:01
    О как царя скрутило..... это карма от рыжего прилетела.
    Гость
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