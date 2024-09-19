Семак сообщил о травме Ахметова. По Горшкову и Глушенкову есть вопросы

Главный тренер «Зенита» рассказал о ситуации с травмами в команде перед матчем с «Факелом».

К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и Волкова — длительный процесс. Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждём решения медицинского штаба — насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждём решения — готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько.