Семак сообщил о травме Ахметова. По Горшкову и Глушенкову есть вопросы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмами в команде перед матчем с «Факелом».
К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и Волкова — длительный процесс. Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждём решения медицинского штаба — насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждём решения — готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько.
- Но бросать его в бой с Факелом - самоубийство... Выиграть можно и без него. Даже вторым составом. Факел уже практически потух. Сливает всем подряд. Но. хоть и проиграют, чтобы "повыпендриваться", могут запросто пару-тройку игроков Зенита отправить в лазарет. И кому это надо?
- Поберегите Глушенкова. Пусть долечится. Да и остальным "раненым" лучше долечиться. Впереди ещё более серьёзные соперники...
- Но бросать его в бой с Факелом - самоубийство... Выиграть можно и без него. Даже вторым составом. Факел уже практически потух. Сливает всем подряд. Но. хоть и проиграют, чтобы "повыпендриваться", могут запросто пару-тройку игроков Зенита отправить в лазарет. И кому это надо?
- Поберегите Глушенкова. Пусть долечится. Да и остальным "раненым" лучше долечиться. Впереди ещё более серьёзные соперники...