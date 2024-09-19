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Семак сообщил о травме Ахметова. По Горшкову и Глушенкову есть вопросы

вчера, 12:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмами в команде перед матчем с «Факелом».

К новым повреждениям добавилась травма Ильзата Ахметова, к сожалению. Он получил небольшое повреждение в последнем матче. Восстановление Родригао и Волкова — длительный процесс. Других игроков, добавившихся в лазарет, нет, но есть вопросы по Горшкову и Глушенкову. По Глушенкову мы ждём решения медицинского штаба — насколько они позволят ему сыграть. По Горшкову мы тоже ждём решения — готов ли он будет сыграть, и если готов, то сколько.

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Хиромант
Хиромант ответ gxp7fjxth2da (раскрыть)
вчера в 20:06
- Да, Глушенкова действительно не хватает.
- Но бросать его в бой с Факелом - самоубийство... Выиграть можно и без него. Даже вторым составом. Факел уже практически потух. Сливает всем подряд. Но. хоть и проиграют, чтобы "повыпендриваться", могут запросто пару-тройку игроков Зенита отправить в лазарет. И кому это надо?
- Поберегите Глушенкова. Пусть долечится. Да и остальным "раненым" лучше долечиться. Впереди ещё более серьёзные соперники...
gxp7fjxth2da
gxp7fjxth2da
вчера в 13:02
Глушенкова команде не хватает, скорейшего выздоровления игроку.
Вещий
Вещий
вчера в 12:53
Всем здоровья и быстрее в строй....
zrgz245257s7
zrgz245257s7
вчера в 12:49
Ахметов что есть, что нет, здоровья ему и скорее найти новую команду.
Гость
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