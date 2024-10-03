Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного Глушенкова

Главный тренер «Зенита» сообщил, что нападающий «сине-бело-голубых» не сыграет в ближайшем матче РПЛ .

По поводу Максима — конечно, он не сможет нам помочь с «Оренбургом». Это точно. А насколько травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина.