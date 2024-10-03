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Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного Глушенкова

вчера, 15:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий «сине-бело-голубых» Максим Глушенков не сыграет в ближайшем матче РПЛ.

По поводу Максима — конечно, он не сможет нам помочь с «Оренбургом». Это точно. А насколько травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Andy Rush (раскрыть)
вчера в 19:29
Супер!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 19:25
Я не специалист, как ССБ, но.... 2 травмы подряд. Правильно пишут уважаемые соседи по цеху на этой странице что заставляют его пахать. Так раз у тебя есть бриллиант, ему нужна оправка. И надо заставить команду работать на него, а не его на команду. Это мое мнение
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
У Зенита не было лидера в прошлом сезоне, к тому же- полный застой тренерских идей, или грубо говоря- их полное отсутствие. Вот Семак и смекнул- а что, если такого таланта как Макс пригласить, который, сам, без тренерских установок и указаний, за счет своих способностей будет вести команду. Так и получилось, первое время, пока силы были, Глушенков играл по всему фронту, вел игру, забивал и тп. Теперь, когда снова выбыл, надо думать- кто заменит Глушенкова. Ведь, фактически, Семак ничего гениального не придумал. Он просто нагрузил Глушенкова лишней работой, то есть, той, которой, он в принципе заниматься не должен. Но когда у тренера нет таланта- он ищет простых путей и вешает всю ответственность на талантливых игроков. Глушенков не должен быть лучшим бомбардиром, он- распасовщик, вот его главное амплуа.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:21
Прежде всего пожелаю Максиму скорейшего восстановления после травм! При переходе в Зенит у парня несколько "сорвало крышу"( и без того видно не совсем крепкую) и он сделал ряд глупых заявлений (в последствии правда видно кто то начал подсказывать как правильно говорить). Игрок безусловно талантливый и целеустремлённый сходу начал пытаться доказывать свою состоятельность в Зените , благо сильные и мастеровитые партнёры создавали для него благоприятные условия и хорошо ассистировали , ему в нужный момент, сами благодаря этому сохраняя при этом свои силы. Глушенков , которому было ,что доказывать в новом для себя коллективе - "рванул как на пятьсот и спёкся" частично из за этого и пошли травмы , частично из за стечения обстоятельств.
Ну не чего всё приходит с опытом и скорее всего у Максима всё нормализуется и войдёт "в нужную колею"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:06
Зачем использовать столько слов...если смысл во фразе "Я не знаю"....
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:32
Самый сильный состав, а пахать заставляют только одного Глушенкова? Он что, в рабстве у Зенита?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:25
Привет, Володя!!!
Про прошлый сезон говорить не буду, ты и все мы, видели- это посмешище.)))
Что касается, предыдущих победоносных сезонов Зенита, то всё очень просто: самый сильный состав, неограниченные финансовые возможности и слабость конкурентов...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:10
Виктор, привет! Только один вопрос. И как это без ГЛУШЕНКОВА Зенит умудрялся становиться чемпионом страны?
Capral
Capral ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 16:41
Я всё популярно изложил ниже. Прочтите еще раз...
Василий Копатович
Василий Копатович ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38
чем он измотан? он до этого одну игру провел после травмы руки. и в этой игре пять минут
lotsman
lotsman
вчера в 16:36
Ну и ничего страшного. Соболева для чего покупали? Вот пусть за себя и за того парня постарается.)
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 16:20
Что-то слабенький какой-то клоун оказался. То ручка бо-бо, то ножка. А может просто не "изи катка" случилась?
Capral
Capral
вчера в 15:54
Ничего удивительного. Человек, фактически один, с самого начала сезона играет за всю команду, на всех участках поля. Больше всех перемещался, двигался, естественно- накапливается усталость. И не надо думать, что уставать человек может только к концу сезона, многое зависит и от организма, и от физических нагрузок. В Локо, Глушенков столько не бегал как у Семака, он больше пасовал и думал на поле, не тратил столько сил, и энергии. А у Семака всё просто: не знаешь, что делать- повесь на Глушенкова. Вот и загнал парня. А ведь предупреждали- а что будет, если не дай БОГ, с Глушенковом неприятность случится, что делать, где запасной вариант? Естественно, когда человек физически измотан, он и травмам подвержен чаще остальных.

Глушенкову- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:39
Какой-то он хрустальный оказался, за 10 игр половину пропустил...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Что то травмы начали беспокоить,судьи виноваты,не футбол ,а вольная борьба на поле !!!
drug01
drug01
вчера в 15:11
Зачем он им нужен в такой игре
..
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