Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий «сине-бело-голубых» Максим Глушенков не сыграет в ближайшем матче РПЛ.
По поводу Максима — конечно, он не сможет нам помочь с «Оренбургом». Это точно. А насколько травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина.
Глушенкову- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!
Глушенкову- скорейшего ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!!
Ну не чего всё приходит с опытом и скорее всего у Максима всё нормализуется и войдёт "в нужную колею"...
Ну не чего всё приходит с опытом и скорее всего у Максима всё нормализуется и войдёт "в нужную колею"...