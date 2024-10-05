В Госдуме отреагировали на оскорбления россиян в матче чемпионата Финляндии

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент в поединке Первого дивизиона Финляндии. Матч между клубами «ТПС» — «Яро» был приостановлен из-за оскорблений, которые фанаты адресовали российским игрокам гостевой команды.
Инцидент неприятный. Это связано с нашими гражданами. Непринципиально, одно у кого‑то гражданство или два. Они представители русского мира. К сожалению, буллинг, связанный со всем российским, сейчас набирает обороты в некоторых странах. Такие вещи неприемлемы. Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч все‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция.
Мы помним, как примерно таким же дискриминациям по национальному признаку подвергались представители многих стран Африки, Южной Америки. Сейчас же, почему‑то, настала очередь россиян. Думаю, это ненадолго. Здесь, конечно, очень важна позиция властей, организаторов, а также национальной федерации футбола, ФИФА и УЕФА. Здесь обязательно должны включиться и наши коллеги из посольства, обязательно надо реагировать на это, нельзя оставлять это без внимания и реакции. Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти.