В Госдуме отреагировали на оскорбления россиян в матче чемпионата Финляндии

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент в поединке Первого дивизиона Финляндии. Матч между клубами «ТПС» — «Яро» был приостановлен из-за оскорблений, которые фанаты адресовали российским игрокам гостевой команды.

Инцидент неприятный. Это связано с нашими гражданами. Непринципиально, одно у кого‑то гражданство или два. Они представители русского мира. К сожалению, буллинг, связанный со всем российским, сейчас набирает обороты в некоторых странах. Такие вещи неприемлемы. Единственное, надо отдать должное организаторам, что матч все‑таки был остановлен, а нарушители были наказаны. Это правильная реакция.