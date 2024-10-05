Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыСША. МЛС 2024

Конфликта интересов при праздновании Месси с бутылкой своего бренда не было

сегодня, 00:44

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во время празднования победы в регулярном чемпионате был замечен с бутылкой напитка своего бренда.

Футболист поделился в социальной сети множеством фотографий с празднования, на одной из которых он держал трофей над головой, позируя рядом с владельцем клуба Хорхе Масом. В руке у форварда была также бутылка напитка его бренда Mas+, который был выпущен в июне совместно с Mark Anthony Brands.

Кто-то предположил, что такая реклама может не понравиться руководителям лиги, поскольку МЛС сотрудничает с другим производителем напитков — Body Armor.

Однако, как сообщает SPORTbible со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, никакого конфликта интересов не было, так как клубам и игрокам разрешено заключать сделки с другими спонсорами соответствующих категорий.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Свинов: «Во второй лиге зарплаты по 30 тысяч, кто-то переходит в Медиалигу»
03 октября
СлухиСтало известно, сколько «Ньюкаслу» нужно потратить на реконструкцию арены
02 октября
Официально«Барселона» опубликовала данные о доходах и убытках по итогам прошлого года
01 октября
«Барселона» согласовала новый контракт с Nike
29 сентября
Стало известно, сколько игроки «Локо» получили за победу над «Спартаком»
29 сентября
«Локомотив» вышел в плюс по итогам трансферной кампании
29 сентября
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:28
Видимо все всё понравилось..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:56
У Грилиша таких проблем нет, он везде и все подряд бухает)) никто бы и внимания не обратил. А Месси должны теперь ЗМ в честь извинений!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:12
Это его бренд. Он любит напитки своего бренда. И никто ему не указ.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:06
Зачем мы это обсуждаем?
Та и до чипсов можно дойти...
Futurista
Futurista
сегодня в 07:40
Если пишут о конфликте, значит он был...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:25
Нормально всё, звёздам такой величины сделают поблажку., типа, пальчиком погрозят...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:23
Свободная страна, кто что хочет рекламирует.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:44
Хорошо что Лео не подарил эту бутылку кому то из боссов МЛС. ))) а то нашли бы сказать что это взятка за победу в регулярке
Вещий
Вещий
сегодня в 06:38
Свое всегда лучше... тем более что это не реклама пьянства.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:35
А зачем МЛС ссорится с Лео!?
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:34
Вот уж действительно!Своё всяко лучше будет
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:10
Уж Месси простят даже три бутылки....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
Во как и своей "самогонки" не выпить за победу, сначала надо удостоверится не нарушил ли ты, чей ни будь интерес...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 