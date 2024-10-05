Конфликта интересов при праздновании Месси с бутылкой своего бренда не было

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сегодня, 00:44

Нападающий «Интер Майами» во время празднования победы в регулярном чемпионате был замечен с бутылкой напитка своего бренда.

Футболист поделился в социальной сети множеством фотографий с празднования, на одной из которых он держал трофей над головой, позируя рядом с владельцем клуба Хорхе Масом. В руке у форварда была также бутылка напитка его бренда Mas+, который был выпущен в июне совместно с Mark Anthony Brands.

Кто-то предположил, что такая реклама может не понравиться руководителям лиги, поскольку МЛС сотрудничает с другим производителем напитков — Body Armor.

Однако, как сообщает SPORTbible со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, никакого конфликта интересов не было, так как клубам и игрокам разрешено заключать сделки с другими спонсорами соответствующих категорий.