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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Свинов: «Во второй лиге зарплаты по 30 тысяч, кто-то переходит в Медиалигу»

вчера, 14:42

Вратарь «Балтики» Илья Свинов высказался о зарплатах в профессиональном футболе в России.

Иногда не понимаешь людей, которые сильно завидуют большим контрактам. Они даже не понимают, как тяжело до этого дойти. Большой контракт в России — редкость. Даже если такое случается, то на 4-5 лет максимум. Потом уже приходится идти на понижение, а карьера недолгая. Ребятам во Второй лиге тяжело — многие заканчивают, кто-то переходит в Медиалигу. У них зарплаты по 30 тысяч, что про них говорить? Несколько лет поиграл, не получилось — руки опускаются. Сколько у меня знакомых по Второй лиге ушли. Ментально тяжело, когда работаешь каждый день, а результата нет. Маленький процент футболистов доходит до РПЛ или даже Первой лиги.

Мне просто повезло, что меня заметил тренер вратарей «Факела». Понятно, что я для этого упорно работал, но оценил меня только он. Брали третьим, а через сезон уже уехал в «Спартак». Всё пошло очень быстро. Иногда кто-то работает всю жизнь и оказывается никому не нужным, а бывает как у меня. Многим только дай шанс, и они зацепятся за него!

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Все комментарии
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5a3udc7uw7vg
вчера в 15:45
Как жалко этих футболистов, любая уборщица больше их получает, не стыдно?
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:43
Комментарий Свинова подчеркивает важные аспекты системы профессионального футбола в России. Действительно, большой контракт — это редкость, и многие игроки сталкиваются с финансовыми трудностями, особенно во Второй лиге. Необходимо создавать больше возможностей для развития молодых футболистов и поддержки их в сложные времена. Также важно учитывать, что для многих карьерные успехи — это не только результат усилий, но и элемент удачи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:37
Если мало иди на стройку в подмастерья кирпичи подавать, там больше заработаешь.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:07
Я не поверю что зарплаты у футболистов 2-й лиги 30 тыс. рублей. Это он явно лукавит
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:00
Бедолаги... На завод не пробовали устроиться, подзаработать?
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:00
Игроки сами выбирают себе судьбу.
Сейчас рабочие на заводах больше получают.
Может пора сокращать наш футбол?
А лишних в армию призвать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
Пожалеть игроков теперь?
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3gvc7ncxqfvh
вчера в 14:52
Вас, Свинов, сколько ни корми, вам всё равно всё мало! От кормушки никаким дрыном не отгонишь!
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