«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:59

«Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (3:2).

Андреас Перейра вывел гостей вперед на 26-й минуте. Матео Ковачич на 32-й сравнял счет, а на 47-й он оформил дубль. Жереми Доку увеличил разрыв в счете на 82-й, а на 89-й отличился Родриго Муниз.

После этой игры «горожане» идут на 2-м месте (17 очков), «дачники» находятся на 6-й строчке (11 пунктов).

В другой встрече «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона».