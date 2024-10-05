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«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (3:2).

Андреас Перейра вывел гостей вперед на 26-й минуте. Матео Ковачич на 32-й сравнял счет, а на 47-й он оформил дубль. Жереми Доку увеличил разрыв в счете на 82-й, а на 89-й отличился Родриго Муниз.

После этой игры «горожане» идут на 2-м месте (17 очков), «дачники» находятся на 6-й строчке (11 пунктов).

В другой встрече «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:49
Холанд вообще-то не созидатель, он скорее наконечник атак. У него высокий рост, длинные ноги, если лишить его мяча, он ничего не может. Я что-то не видел, чтобы он начинал атаки или голевые пасы раздавал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:17
Володин "любимчик" ( Ковачич) сегодня в ударе!
Брулин
Брулин ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 19:52
оборона Сити сегодня решила не выходить на поле:)
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:37
Тяжело конечно горожанам без Родри
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:26
с победой, фанаты МанСити!
не без проблем тяжелая победа.
команду не узнать. о чем там думает Гвардиола?! нет новых идей? ))
понравилась команда Фулхэм. иногда дачники выдают вот такие матчи жизни.
несмотря на дубль Ковачича, хорват большой лентяй.
стоит игрокам Фулхэма резко в контратаку, а Ковачич бежит трусцой.
и потом из зоны опорного полузащитника приходит ультраопасный момент.
что то надо сделать в опорной зоне.
по любому, продать Ковачича.
лучший игрок матча - Эдерсон.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:16
жаль что Фулхем не смог добыть очки в этом матче, начали то они хороши ..а вот удержать результат не смогли.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:09
Ничего себе Ковачич дубль
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:07
МС отскочил. По-другому не скажешь. В конце Эдерсон даже время тянул. Когда такое было? Без Родри очень тяжело.

Холанд снова не забил. Без Де Брюйне голевая засуха. Это выпад в сторону Багрова, который месяц назад утверждал, что Холанд сможет побить рекорд Месси по голам за сезон, когда делал хет-трики в каждом матче. Как я сказал, чтобы Холанд побил рекорд Месси или хотя бы приблизился, нужно, чтобы он и Кевин прошли весь сезон без травм, потому что Холанд очень зависимый игрок.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:02
Очень много брака в обороне, повезло, что Эдерсон сегодня спасал. Без Де Брейне у Сити в игре сразу минус 70% креатива. Но главное, что взяли три очка. Горожан с победой!
Гость
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