«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (3:2).
Андреас Перейра вывел гостей вперед на 26-й минуте. Матео Ковачич на 32-й сравнял счет, а на 47-й он оформил дубль. Жереми Доку увеличил разрыв в счете на 82-й, а на 89-й отличился Родриго Муниз.
После этой игры «горожане» идут на 2-м месте (17 очков), «дачники» находятся на 6-й строчке (11 пунктов).
В другой встрече «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона».
Холанд снова не забил. Без Де Брюйне голевая засуха. Это выпад в сторону Багрова, который месяц назад утверждал, что Холанд сможет побить рекорд Месси по голам за сезон, когда делал хет-трики в каждом матче. Как я сказал, чтобы Холанд побил рекорд Месси или хотя бы приблизился, нужно, чтобы он и Кевин прошли весь сезон без травм, потому что Холанд очень зависимый игрок.
Холанд снова не забил. Без Де Брюйне голевая засуха. Это выпад в сторону Багрова, который месяц назад утверждал, что Холанд сможет побить рекорд Месси по голам за сезон, когда делал хет-трики в каждом матче. Как я сказал, чтобы Холанд побил рекорд Месси или хотя бы приблизился, нужно, чтобы он и Кевин прошли весь сезон без травм, потому что Холанд очень зависимый игрок.
не без проблем тяжелая победа.
команду не узнать. о чем там думает Гвардиола?! нет новых идей? ))
понравилась команда Фулхэм. иногда дачники выдают вот такие матчи жизни.
несмотря на дубль Ковачича, хорват большой лентяй.
стоит игрокам Фулхэма резко в контратаку, а Ковачич бежит трусцой.
и потом из зоны опорного полузащитника приходит ультраопасный момент.
что то надо сделать в опорной зоне.
по любому, продать Ковачича.
лучший игрок матча - Эдерсон.
не без проблем тяжелая победа.
команду не узнать. о чем там думает Гвардиола?! нет новых идей? ))
понравилась команда Фулхэм. иногда дачники выдают вот такие матчи жизни.
несмотря на дубль Ковачича, хорват большой лентяй.
стоит игрокам Фулхэма резко в контратаку, а Ковачич бежит трусцой.
и потом из зоны опорного полузащитника приходит ультраопасный момент.
что то надо сделать в опорной зоне.
по любому, продать Ковачича.
лучший игрок матча - Эдерсон.