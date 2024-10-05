«Хольштайн» избежал поражения в матче с «Байером»

«Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью в 6-м туре Бундеслиги (2:2).
Виктор Бонифац вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, на 8-й Йонас Хофманн удвоил преимущество команды. Макс Гешвиль на 45+5-й отыграл один из мячей, а на 69-й Янн-Фите Арп забил «с точки» и сравнял счет.
После этой игры «Байер» идет на 5-м месте (11 пунктов), «Хольштайн» находится на 17-й строчке (2 пункта).
В другой встрече тура «Унион» переиграл «Боруссию» Дортмунд.
После чемпионства Байера я сказал, что это команда- однодневка, а Алонсо- тренер на один сезон... Пока рано делать далеко идущие выводы, сезон длинный и всё еще может случиться, но пока, Леверкузен не подтверждает свое чемпионство- ни игрой, ни результатами. А ведь команде еще играть в ЛЧ, что тоже энергозатратно. Поражение от Аталанты, в финале ЛЕ- дало ответ на многие вопросы...
После чемпионства Байера я сказал, что это команда- однодневка, а Алонсо- тренер на один сезон... Пока рано делать далеко идущие выводы, сезон длинный и всё еще может случиться, но пока, Леверкузен не подтверждает свое чемпионство- ни игрой, ни результатами. А ведь команде еще играть в ЛЧ, что тоже энергозатратно. Поражение от Аталанты, в финале ЛЕ- дало ответ на многие вопросы...
казалось, вот роскошно пошла игра...и это сыграло против аспириновых.
Киль решил не подстраиваться под Байер, а играть в свой футбол.
итог - Киль играет отлично, есть два гола.
а Байер похоже, все еще в отпуске на полнейшем расслабоне,
потягивая лимонад между эпизодами игры.
заметили, если в прошлом сезоне Байер выдавал сумасшедшие камбэки в доб.время, то сейчас почти каждый первый тайм
заканчивается пропущенным мячом Байера)))
и сегодня на 45+5 пропустили.
была сверхорганизованная команда.
теперь какая то разобранная.
Неужели одной чашки Байеру хватило, чтобы наесться футболом?
казалось, вот роскошно пошла игра...и это сыграло против аспириновых.
Киль решил не подстраиваться под Байер, а играть в свой футбол.
итог - Киль играет отлично, есть два гола.
а Байер похоже, все еще в отпуске на полнейшем расслабоне,
потягивая лимонад между эпизодами игры.
заметили, если в прошлом сезоне Байер выдавал сумасшедшие камбэки в доб.время, то сейчас почти каждый первый тайм
заканчивается пропущенным мячом Байера)))
и сегодня на 45+5 пропустили.
была сверхорганизованная команда.
теперь какая то разобранная.
Неужели одной чашки Байеру хватило, чтобы наесться футболом?