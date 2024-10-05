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«Хольштайн» избежал поражения в матче с «Байером»

вчера, 18:32
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 2Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)ХольштайнМатч завершен

«Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью в 6-м туре Бундеслиги (2:2).

Виктор Бонифац вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, на 8-й Йонас Хофманн удвоил преимущество команды. Макс Гешвиль на 45+5-й отыграл один из мячей, а на 69-й Янн-Фите Арп забил «с точки» и сравнял счет.

После этой игры «Байер» идет на 5-м месте (11 пунктов), «Хольштайн» находится на 17-й строчке (2 пункта).

В другой встрече тура «Унион» переиграл «Боруссию» Дортмунд.

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04 октября
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 23:17
Бавария дышала через раз, теряла очки на ровном месте. Всё вместе и позволило Байеру стать чемпионом. Нeпозволительная роскошь от Баварии.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04
Не, не согласен, Баер по-моему то ли вообще не проиграл, то ли 1 раз только, даже если бы Бавария отыграла этот сезон на отлично, не помешали бы ливеркузенцам, Баер практически не терял очки
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:00
Какой он тренер, посмотрим в дальнейшем, одного сезона или больше. Если предельно откровенно, то ничего особенного в нём не вижу, а его чемпионство, как я неоднократно повторял- это ничто иное, как омерзительный и непозволительный провал Баварии.
Маг_тм
Маг_тм ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:56
Я думаю в 9 из 10 случаев команда которая неожиданно стала чемпионом, в следующем сезоне проваливается, так было с Лестером, с Наполи, с Лилем, и со многими другими, не думаю что из-за этого можно сказать про тренера что он тренер одного сезона, по клуб да, про игроков тоже.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:24
Фантастичное начало матча, за 10 минут уже 2-0.
казалось, вот роскошно пошла игра...и это сыграло против аспириновых.
Киль решил не подстраиваться под Байер, а играть в свой футбол.
итог - Киль играет отлично, есть два гола.
а Байер похоже, все еще в отпуске на полнейшем расслабоне,
потягивая лимонад между эпизодами игры.
заметили, если в прошлом сезоне Байер выдавал сумасшедшие камбэки в доб.время, то сейчас почти каждый первый тайм
заканчивается пропущенным мячом Байера)))
и сегодня на 45+5 пропустили.
была сверхорганизованная команда.
теперь какая то разобранная.
Неужели одной чашки Байеру хватило, чтобы наесться футболом?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:16
Байер плох в этом сезоне. Он не сможет бороться за чемпионство. Бавария вернет себе титул.
Брулин
Брулин ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:48
Это так сказать регрессия к среднему после бесконечных отскоков на 90+ в прошлом сезоне
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:44
Похоже, кончилась магия Байера. Как и думал, команда одного сезона.
Capral
Capral
вчера в 18:44
Как и прогнозировалась- не потянет Байер футбол на несколько фронтов. Не хочется хоронить команду, но Байер уже не тот, что в прошлом сезоне. Но тут же, вопрос: а был ли Леверкузен абсолютным чемпионом в прошлом сезоне? Ведь главный показатель немецкого футбола, его маяк- Бавария, просто убивала прошедший сезон и без боя, без борьбы отдала его леверкузенцам. Ведь отставание Баварии по итогам прошедшего сезона было ненормальным- 18 очков!!! Посмотрел игру сейчас и увидел, что много стереотипа в игре Байера, много навесов ,однообразных и легко читаемых, которые без труда, гости выбивали из штрафной. Не хочется говорить, что Байер- случайный чемпион, но подтверждать свой класс надо стабильностью, а именно этого команде и не хватает, когда уже не в первой игре, команда, ведя 2:0 теряет преимущество...

После чемпионства Байера я сказал, что это команда- однодневка, а Алонсо- тренер на один сезон... Пока рано делать далеко идущие выводы, сезон длинный и всё еще может случиться, но пока, Леверкузен не подтверждает свое чемпионство- ни игрой, ни результатами. А ведь команде еще играть в ЛЧ, что тоже энергозатратно. Поражение от Аталанты, в финале ЛЕ- дало ответ на многие вопросы...
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:33
Байер всегда начинает хорошо..но 2й тайм у него не идет никогда, ВСЕГДА пропускают и ...по итогу имеем то что имеем. Сегодня не повезло Байеру ...увы и ах
Гость
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