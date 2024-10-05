«Хольштайн» избежал поражения в матче с «Байером»

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вчера, 18:32

«Байер» и «Хольштайн» сыграли вничью в 6-м туре Бундеслиги (2:2).

Виктор Бонифац вывел хозяев поля вперед на 4-й минуте, на 8-й Йонас Хофманн удвоил преимущество команды. Макс Гешвиль на 45+5-й отыграл один из мячей, а на 69-й Янн-Фите Арп забил «с точки» и сравнял счет.

После этой игры «Байер» идет на 5-м месте (11 пунктов), «Хольштайн» находится на 17-й строчке (2 пункта).

В другой встрече тура «Унион» переиграл «Боруссию» Дортмунд.