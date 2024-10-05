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«Зенит» минимально переиграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ

вчера, 18:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Зенит» обыграл «Оренбург» в 11-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Густаво Мантуан на 61-й минуте.

После этой игры «Зенит» лидирует в чемпионате России (26 очков), «Оренбург» идет на 14-м месте (7 баллов).

В другом поединке тура «Акрон» сыграл вничью против «Пари НН».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Саня Шумок
Саня Шумок ответ Andy Drew (раскрыть)
сегодня в 09:23
В том то и дело, что формально повод есть, а люди готовы кипятком изо всех щелей поливать, потому что за это поставили пенальти зениту, а не кому-то еще. Сломай в том моменте игрок Оренбурга с ноги череп зенитовцу любому и назначь пенальти- все равно бы вопили, что зенит все купил и пенальти липовый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:01, ред.
Не увидел...не случилось...но хотел посмотреть....
Но видать опять взыграла маловариативность действий команды присуща Семаку...о чём свидетельствует то что "«Зенит» пробил по воротам «Оренбурга» 33 раза – рекорд лиги с 2022-го года"..........

О чём говорить если уж вратарь Оренбурга,с подобающей для критики фамилией, Москвичёв говорит : "Зенит должен играть уверенней."....))

Как бы там ни было..предюбилейный спурт пока не стартовал....идёт тяжкий набор очков...

Про пенальти не знаю...тут 50/50...на усмотрение судей и ВАРа...

Но с другой стороны если команда нанесла 33 удара по воротам соперника не сказать что по-ленивке разгуливали по полю ожидая финального свистка....
Антиреализация хозяев.....фартовость и мастерство кипера соперника наверное сыграли свою роль....
Соглашусь с Andy комментом ниже....даже при всей трудности выбора игроков основы...не очень логично держать столь обостряющих игроков как Педро до "часа Х".....
Можно согласно симпатии и клубной принадлежности по разному относится к исходу игры...
1. Зенит неуверенно, минимально обыграл Оренбург дома.
2. Зенит при полном доминировании на поле, при рекордном количестве ударов и невероятной игре голкипера гостей (тоже рекордные 10 сейвов) обыграл таки непробиваемый Оренбург.
Понятно я недоволен...счётом...ибо ждал 16:1.......
Вчера не видя игру а видя только результат был дюже недоволен исходом...потому и написал не очень позитивный коммент...а ребята оказывается ещё и старались....респект им...если это так....даже сейчас удалил свой комментарий из "лучших"...
Но Вы то...и при поражении Зенита высказываете недовольство и при выигрыше...
Поэтому без обид....не придаю должного значение вашей критике....ибо ярая непереносимость всего Газпромовского заставляет вас повторяться и предвзято высказываться в качестве эксперта....
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:31
Что касается пенальти 50 на 50. Несомненно, повод для назначения был. Но если бы судья не поменял бы своего решения после просмотра ВАР, то и его решение можно было понять и принять. Поставил и поставил. Главное, не на пустом месте.
Andy Drew
Andy Drew
сегодня в 05:29
По игре не считаю, что она была плохой. Моментов было много, реализации и везения немного не хватило, такое бывает. И ничего страшного в этом нет в следующих играх реализуют. Зенит по матчу имел тотальное преимущество Удары: 24-4
Удары в створ: 11-1
Угловые: 16-2
Но при этом единственный гол с пенальти. Реализация ужасная. И пока Кассьера в схеме 4-3-3 будет играть ЦФ она такой и останется. Поэтому либо 4-4-3 с Лусиано ЦФ, либо 4-4-2 /3-5-2 с Кассом. Мостовой не тянет на игрока старта, а Педро и Артур непонятно почему задвинуты Семаком на ротацию. Второй тайм показал как Педро может обострять, а Артур отпахивать на команду. Особенно очень впечатляет Педро со своими финтами. У парня большое будущее если не сломают у нас в РПЛ.
nikolah
nikolah ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:34
Пенальти был сомнительный и вправду, тут не отрицаю
gorets004
gorets004
вчера в 22:26
3 очка не пахнут. коротко о матче
баск
баск ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:47
Ну, разве что сегодня судейский корпус вернул Зениту свой должок за неудаление Тормены ..)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Уважаемый, а насколько мне память не изменяет, а она мне никогда не изменяет, Вы вчера даже пораньше, прервав наше общение, ушли почивать (баиньки). сказав, что посетите непременно матч Зенита сегодняшний. Именно в связи с этим я, позевывая и периодически засыпая все таки посмотрел этот феерический матч, чтобы поделиться с Вами эмоциями. А Вы батенька.... кинули собеседника. Не ожидал....
Это отрывок из вчерашней дискуссии.
Я спать...
Завтра Зенит-Оренбург...
Нечасто удается посмотреть футбол...
Но завтра гляну...
Если увижу позор...отпишу...
nikolah
nikolah ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:54
Любой свисток в нашу сторону считают липовым и в свою очередь любое нарушение, которое не свистится (как например чистая КК в матче с Краснодаром) остаётся без комментариев, как само собой разумеющееся, это чистая ненависть, не более, привыкли)
Но удивительно, что больше всего вопят ребята с тарасовки, у которых уже 7 пенок в этом сезоне, и у которых моментов, где им подсуживают гораздо больше
isamsn
isamsn
вчера в 20:40
Клубам РПЛ нужно собраться и исключить латиноамериканскую сборную Газпрома из чемпионата и кубка России до момента пока они вновь не станут Зенитом..
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:16
сколько можно терпеть этого тренеришку
lotsman
lotsman
вчера в 20:07
Зенитовцев с победой! На стадионе атмосфера была великолепной. Матч не очень, безголевой. Но счёт на табло и три очка в зачёте. с чем и поздравляю всез зенитовцев.)
nubom
nubom ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:02
...так считают те, кто болеет против Зенита, а кто болеет за Зенит - тот считает на оборот. И это правильно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:58
Он видно в школе плохо учился, а сейчас пытается наверстать упущенное. Бывает.
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
"Практически ВСЕ игроки Зенита от малейшего к ним прикосновения падают как подрубленные. И судья каждый раз назначает штрафной удар в пользу Зенита и ни одной карточки за симуляцию."...

- Да ну, что вы такое говорите...? Латышонок стоит на ногах, как Брестская крепость в 1941! Барриоса тоже хрен завалишь простым толчком в спину... А Эракович, Алип и Родригао после таких толчков не только устоят на ногах, но ещё в ответку и глаз дать могут (вы же сами плакались на грубую игру Зенитовских защитников!) Ерохин и Дуглас Сантос - вообще "сейсмоустойчивые", их свалить можно только "бульдозером"...
- Ну, и какие же, "ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ", игроки Зенита падают на поле от малейшего прикосновения???
- Самому-то не стыдно, такую хрень писать?
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:38
а как минус к комментарию ставить?) у меня есть на экране палец вверх(понравилось) а как люди ставят что не понравилось?)
yg4rczfzpuz6
yg4rczfzpuz6 ответ kip-elev (раскрыть)
вчера в 19:34
Приведи примеры, чего зря воздух сотрясать.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
вчера в 19:28
с пенальти коронный, с офсайда похоронный! )))) всё как всегда!))))
nj26srg3n594
nj26srg3n594
вчера в 19:21
Зенит с победой, игра в одни ворота.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:16
я не видел момента,так как не смотрел этот матч) скажу лишь, что если бы такой же пенальти был бы назначен в ворота зенита, то уже бы была куча статей,куча показов момента по тв,зенит бы кричал что его засудили и т д ))) а так как пенальти был за зенит, то вообще тишина, даже по матч тв этот матч не упомянули) так как все комментаторы и журналисты боятся что то говорить против зенита и думаю это не просто так) видимо их предупредили,что могут и уволить)
Limonov
Limonov
вчера в 19:09
Позор а не победа
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:05
Поздравляем бомжей с вымученной победой
баск
баск ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:03
Спокойно, я в очках щурился)) Шучу..

Однако, вон сколько народу считают этот пенальти липовым, а ведь это только
гриппом все вместе болеют (с)
Futurista
Futurista ответ Саня Шумок (раскрыть)
вчера в 18:55
Саня не шуми)...
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Практически ВСЕ игроки Зенита от малейшего к ним прикосновения падают как подрубленные. И судья каждый раз назначает штрафной удар в пользу Зенита и ни одной карточки за симуляцию.
Саня Шумок
Саня Шумок ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
Вот все думаю что касание. А теперь прыгнете вперед и пусть рядом с Вами человек Вас коснется. Рука оторвется от туловища и не будет сопровождать Вас в Вашем прыжке. А вот если Вас будут толкать, то рука до конца будет следовать. Плюс Вы можете потерять равновесие в прыжке, абсолютно не почувствовав руку сзади. Учите физику
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:54
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:50
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 18:48
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 18:45
        Там была явная симуляция со стороны Ерохина. От касания рукой спины рухнул как от удара КАМАЗА сзади. А судья на ВАР решил выслужиться. "Сам" на трибуне сидел, как обычно с нагло-надменным лицом. Позорище!!!
        Гость
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