«Зенит» минимально переиграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ

«Зенит» обыграл «Оренбург» в 11-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Густаво Мантуан на 61-й минуте.
После этой игры «Зенит» лидирует в чемпионате России (26 очков), «Оренбург» идет на 14-м месте (7 баллов).
В другом поединке тура «Акрон» сыграл вничью против «Пари НН».
А забей свои Оренбург, то - ничейный.
А так только с 11-метрового.
Жиденько, жиденько.
Похоже, что сначала бразилы вышли на поле просто покрасоваться перед девушками, которые на футбол пришли )), а перестроиться по ходу матча уже им было тяжело.
А забей свои Оренбург, то - ничейный.
А так только с 11-метрового.
Жиденько, жиденько.
Похоже, что сначала бразилы вышли на поле просто покрасоваться перед девушками, которые на футбол пришли )), а перестроиться по ходу матча уже им было тяжело.