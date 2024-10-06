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Спортивный директор «Ростова»: «Никакого игрового кризиса у нас не вижу»

вчера, 19:28

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин после матча со «Спартаком» в РПЛ (0:3) высказался о нынешних показателях команды.

Можно ли сказать, что «Ростов» сейчас находится в кризисе? Не сторонник такого мнения. То, что у нас неудачная серия, это очевидно. Но никакого игрового кризиса не вижу особо. Просто бывают такие матчи, когда один за другим что‑то не складывается. Нам залетает все, что должно и не должно. Нет, это не кризис. Мы не считаем это кризисом. Есть полоса определенная [неудачная], да. Но, думаю, тренерский штаб, игроки и вообще мы все вместе всё это преодолеем. Такие спады у нас случались. Думаю, со всеми проблемами мы должны справиться.

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Ziller
Ziller
вчера в 19:36
Не может быть, нужно открыть глаза.
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