Спортивный директор «Ростова»: «Никакого игрового кризиса у нас не вижу»

Спортивный директор «Ростова» после матча со «Спартаком» в РПЛ (0:3) высказался о нынешних показателях команды.

Можно ли сказать, что «Ростов» сейчас находится в кризисе? Не сторонник такого мнения. То, что у нас неудачная серия, это очевидно. Но никакого игрового кризиса не вижу особо. Просто бывают такие матчи, когда один за другим что‑то не складывается. Нам залетает все, что должно и не должно. Нет, это не кризис. Мы не считаем это кризисом. Есть полоса определенная [неудачная], да. Но, думаю, тренерский штаб, игроки и вообще мы все вместе всё это преодолеем. Такие спады у нас случались. Думаю, со всеми проблемами мы должны справиться.