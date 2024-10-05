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Глушаков объяснил падение интереса к футболу в России

вчера, 16:11

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о падении интереса к футболу в России.

Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим. Все остальные сборные задействованы в Лиге наций, отборочных турнирах на чемпионаты Европы и мира, а мы проводим только товарищеские матчи. Клубы не играют в еврокубках. Если говорить про российский чемпионат, то как мы варились в своей каше, так и варимся дальше.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:07
Падение интереса произошло не только у болельщиков, а и у властьимущих, других проблем хватает. А это может быть даже пострашнее не участия России в международных турнирах.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:46
Ну слава богу глушак всё объяснил, а то непонятно было ничего....)))
Capral
Capral
вчера в 16:38
Всё по делу сказал, ничего лишнего. Чего стоит российский футбол, если Зенит, хромающий на обе ноги, с деградирующим тренером, с невероятными усилиями и диким везением стал весной чемпионом, только благодаря тому, что тренер соперника оказался еще более ничтожным... Конечно, отсутствие еврокубков и сборной существенно влияет на развитие футбола в стране.

Но если быть предельно объективным- не только неучастие российских команд в Европе и мире убивает футбол России. Сама жизнь стала другой, её бытовой уровень, идеология, воспитание, всё то, что так или иначе воздействует на развитие футбола в стране. Ну и конечно- засилие наёмников, огромные зарплаты не способствуют развитию отечественного футбола.

И потом, кто сейчас из прежнего знаменитого поколения руководит обучением подростающего поколения в футбольных школах? Я даже таких не знаю. А чему могут научить молодые тренеры педагоги? Ну и как мне кажется- утрачена преемственность поколений. Оно и понятно- уходят из жизни знаменитости, а вместе с ними и всё, то, Великое, что нарабатывалось годами...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:19
Глушаков, не строй из себя эксперта...
Вообще, ушёл бы ты из публичного пространства...
7fvmy7zeg6c2
7fvmy7zeg6c2
вчера в 16:15
Хорошо, хоть не своим уходом объяснил
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