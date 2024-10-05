Глушаков объяснил падение интереса к футболу в России

Полузащитник «Химок» высказался о падении интереса к футболу в России.

Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим. Все остальные сборные задействованы в Лиге наций, отборочных турнирах на чемпионаты Европы и мира, а мы проводим только товарищеские матчи. Клубы не играют в еврокубках. Если говорить про российский чемпионат, то как мы варились в своей каше, так и варимся дальше.