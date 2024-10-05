Глушаков объяснил падение интереса к футболу в России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о падении интереса к футболу в России.
Во-первых, мне интересно, как это подсчитывали. Во-вторых, давайте объективно: мы не участвуем в международных играх. Может быть, это связано с этим. Все остальные сборные задействованы в Лиге наций, отборочных турнирах на чемпионаты Европы и мира, а мы проводим только товарищеские матчи. Клубы не играют в еврокубках. Если говорить про российский чемпионат, то как мы варились в своей каше, так и варимся дальше.
Но если быть предельно объективным- не только неучастие российских команд в Европе и мире убивает футбол России. Сама жизнь стала другой, её бытовой уровень, идеология, воспитание, всё то, что так или иначе воздействует на развитие футбола в стране. Ну и конечно- засилие наёмников, огромные зарплаты не способствуют развитию отечественного футбола.
И потом, кто сейчас из прежнего знаменитого поколения руководит обучением подростающего поколения в футбольных школах? Я даже таких не знаю. А чему могут научить молодые тренеры педагоги? Ну и как мне кажется- утрачена преемственность поколений. Оно и понятно- уходят из жизни знаменитости, а вместе с ними и всё, то, Великое, что нарабатывалось годами...
Но если быть предельно объективным- не только неучастие российских команд в Европе и мире убивает футбол России. Сама жизнь стала другой, её бытовой уровень, идеология, воспитание, всё то, что так или иначе воздействует на развитие футбола в стране. Ну и конечно- засилие наёмников, огромные зарплаты не способствуют развитию отечественного футбола.
И потом, кто сейчас из прежнего знаменитого поколения руководит обучением подростающего поколения в футбольных школах? Я даже таких не знаю. А чему могут научить молодые тренеры педагоги? Ну и как мне кажется- утрачена преемственность поколений. Оно и понятно- уходят из жизни знаменитости, а вместе с ними и всё, то, Великое, что нарабатывалось годами...