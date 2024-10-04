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Президент СКА Баста — о переходе Глушакова: «Гештальт закрыт»

вчера, 20:55

Президент клуба Медиалиги СКА из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, известный как Баста, прокомментировал источнику переход полузащитника Дениса Глушакова.

Мы приглашали Дениса в СКА, когда только начали работать с клубом. Однажды он даже приезжал к нам на игру в Ростов‑на‑Дону. В 2006‑м Денис уже выступал за СКА и даже успел отметиться шестью голами в 16 матчах. Получается, сейчас всё встало на свои места, гештальт закрыт.

Конечно, жду, что Денис усилит команду. Он наш земляк, и его авторитет, наигранность и опыт сыграют свою роль как на поле, так и в раздевалке. Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом.

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Все комментарии
Eksnert
Eksnert
сегодня в 00:47
Дениска нашел свое место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:36
Как по мне- весьма спорный вариант. Но пусть попробуют...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
для меня было бы низостью играть под псевдорэппером
lotsman
lotsman
вчера в 21:30
Для завершения карьеры самое удачное решение.
adekvat
adekvat
вчера в 21:29
Баста СКА после приходо Глушакова.
zr5tex4445xw
zr5tex4445xw
вчера в 21:04
Надеюсь Вася в нём не ошибся
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:03
"Надеюсь, для молодых игроков он станет хорошим примером и стимулом." - смотря в чём?))) Стимул и Глушаков - как то вместе "не вяжутся" . Ну а Денису пожелаю душевного завершения карьеры!
Гость
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