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Ленини: «Я усердно работал и ждал своего шанса»

вчера, 11:32

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо Верде Кевин Ленини высказался о своей роли в команде.

Я усердно работал и ждал своего шанса. Рад, что могу приносить пользу команде. Неважно, сколько приходится ждать своего шанса, главное быть готовым его использовать. Тяжёлый труд всегда окупается.

Напомним, Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 14 матчей, в которых отметился голом и получил три жёлтых карточки.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:24
Галицкий очень болен. Рулят совсем другие люди, с другими приоритетами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:07
Интересно, а этот Ленини был в составе Краснодара в проигранном Ахмату матче в рамках Кубка России по футболу? Может он и хороший игрок, но где толпы воспитанников собственной футбольной академии? Галицкий когда-то озвучивал свою мечту об укомплектовании команды собственными игроками.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 12:06
К этому игроку меняется отношение. От полного неприятия медленного и даже апатичного игрока к симпатии и надежде в него, как одного из ведущих игроков.
Juriur
Juriur
вчера в 11:37
Кто много работает, тот всего добивается.
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