Ленини: «Я усердно работал и ждал своего шанса»

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вчера, 11:32

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо Верде Кевин Ленини высказался о своей роли в команде.

Я усердно работал и ждал своего шанса. Рад, что могу приносить пользу команде. Неважно, сколько приходится ждать своего шанса, главное быть готовым его использовать. Тяжёлый труд всегда окупается.

Напомним, Ленини выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний опорный полузащитник сыграл 14 матчей, в которых отметился голом и получил три жёлтых карточки.