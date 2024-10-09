Клопп вошёл в состав футбольного правления компании «Ред Булл»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл».
Сообщается, что специалист подписал контракт, он приступит к работе с 1 января 2025 года.
Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов «Ред Булл». В компании уточнили, что рулевой не будет касаться повседневной деятельности клубов. Он будет помогать руководству в продвижении ценностей фирмы. Помимо этого, Юрген будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.
Напомним, к этой структуре относятся «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и другие.
Ну такая работа как раз ему то что надо. Видимо выключаться из футбольной жизни не хочет, но работать ещё силы есть. Ну а сборная это максимум на что из тренерской работы согласится. Клубный топовый футбол было видно что его вымотал до предела. Сейчас спокойно оценит рынок на новом месте, перестроит мысли, наладит связи и уж тогда точно можно думать о сборной. Сейчас маловероятно такое решение, ближе к следующему ЧМ скорее всего, и то если Юлиан откровенно провалится. Клопп очень уважает своих коллег.
Ну такая работа как раз ему то что надо. Видимо выключаться из футбольной жизни не хочет, но работать ещё силы есть. Ну а сборная это максимум на что из тренерской работы согласится. Клубный топовый футбол было видно что его вымотал до предела. Сейчас спокойно оценит рынок на новом месте, перестроит мысли, наладит связи и уж тогда точно можно думать о сборной. Сейчас маловероятно такое решение, ближе к следующему ЧМ скорее всего, и то если Юлиан откровенно провалится. Клопп очень уважает своих коллег.
К тренерской работе он вернётся, однозначно, но видимо, это будет сборная. А пока, пусть отдохнёт, это необходимо в любой работе, футбол- не исключение...
К тренерской работе он вернётся, однозначно, но видимо, это будет сборная. А пока, пусть отдохнёт, это необходимо в любой работе, футбол- не исключение...