Клопп вошёл в состав футбольного правления компании «Ред Булл»

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вчера, 11:26

Экс-тренер «Ливерпуля» стал руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл».

Сообщается, что специалист подписал контракт, он приступит к работе с 1 января 2025 года.

Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов «Ред Булл». В компании уточнили, что рулевой не будет касаться повседневной деятельности клубов. Он будет помогать руководству в продвижении ценностей фирмы. Помимо этого, Юрген будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.

Напомним, к этой структуре относятся «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и другие.