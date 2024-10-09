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Клопп вошёл в состав футбольного правления компании «Ред Булл»

вчера, 11:26

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал руководителем футбольного отдела в компании «Ред Булл».

Сообщается, что специалист подписал контракт, он приступит к работе с 1 января 2025 года.

Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов «Ред Булл». В компании уточнили, что рулевой не будет касаться повседневной деятельности клубов. Он будет помогать руководству в продвижении ценностей фирмы. Помимо этого, Юрген будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.

Напомним, к этой структуре относятся «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и другие.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:20
...Ред Булл окрыляет...!!!
баск
баск ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:22
Он ещё и очень юморной мужик)
Как-то несколько лет назад в каком-то интервью высказался о себе так:

"Какой я тренер, я просто тот чувак, который кривляется на бровке"..)))
DXTK
DXTK
вчера в 14:15, ред.
Ред Булл окрыляет........ Клопп сняв очки решил примерить крылья. Есть такой тренер Рангник, он средний специалист, как тренер, но хороший функционер, и Клопп который отличный тренер, но не понятно каким он окажется руководителем....... я не удивлюсь что через полгода или год Клопп возглавит Лейпциг, ну не может такой тренер, рано закончить с карьерой и просто смотреть футбол, не принимая в нем участие......

Клопп запомнился именно своей энергией на бровке, которой он заряжал свои команды болельщиков и все это он готов променять на скучную работу сидя в кабинете на кресле.......... ???.......

PS Либо я что-то не понимаю, либо мы потеряли одного из ведущих специалистов в мировом футболе............
Capral
Capral
вчера в 12:46
Человек исчерпавший себя как тренер, с недостатком новых творческих идей, как правило ищет себя на организационной работе. Вероятно, это правильно.Футбол- работа творческая, требующая вдохновения, новых поисков и открытый. Клопп, никогда не был человеком креативным, он- типичный немец, во всем- в жизни и в футболе, он консерватор, о чем сам же неоднократно признавался. А его работа в Ливерпуле последних лет- яркое тому подтверждение. Достаточно было послушать его интервью, после провального сезона, когда Ливер не попал в ЛЧ...

К тренерской работе он вернётся, однозначно, но видимо, это будет сборная. А пока, пусть отдохнёт, это необходимо в любой работе, футбол- не исключение...
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
Говорил, что ему не хватает энергии -> пошел работать в Ред Булл.....пока все логично....:))))

Ну такая работа как раз ему то что надо. Видимо выключаться из футбольной жизни не хочет, но работать ещё силы есть. Ну а сборная это максимум на что из тренерской работы согласится. Клубный топовый футбол было видно что его вымотал до предела. Сейчас спокойно оценит рынок на новом месте, перестроит мысли, наладит связи и уж тогда точно можно думать о сборной. Сейчас маловероятно такое решение, ближе к следующему ЧМ скорее всего, и то если Юлиан откровенно провалится. Клопп очень уважает своих коллег.
2cx2pb2sbg9v
2cx2pb2sbg9v
вчера в 11:45
Ред Булл знаю, напиток неплохой
gjt9558wv5hp
gjt9558wv5hp
вчера в 11:21
Нужно податт заявку на вхождение нашей команды Лимонад, под крыло самого Клоппа. Наш энергетический напиток Буротино тем более известен во всем мире
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:16
Это очень обнадеживающий шаг для всего немецкого футбола. Клопп — это человек, который знает, как создать команду и вывести ее на новый уровень. Если он сможет наладить взаимодействие между клубами Ред Булл и привлечь новых талантливых игроков, это может принести значительные результаты как на клубном, так и на национальном уровне. Надеюсь, что это станет началом чего-то действительно большого!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:16
Решил отдохнуть от тренерской работы похоже!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:58
Грамотно составленный контракт - большое дело 0!)
YNWA
YNWA
вчера в 10:57
Вроде как уже вошёл!
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