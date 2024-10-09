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Карпин высказался о фильме про Фёдора Черенкова

вчера, 20:42

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о своих впечатлениях от фильма про бывшего игрока московского «Спартака» и сборной СССР Фёдора Черенкова «Федя. Народный футболист».

В среду Российский футбольный союз организовал предпремьерный показ картины для игроков и тренерского штаба национальной команды в одном из московских кинотеатров. Премьера фильма состоится 28 октября.

Честно могу сказать, когда я услышал, что снимают фильм про Фёдора, скептически отнёсся, про спорт фильмы, которые смотрел, не очень заходили. Этот фильм не про футбол, а про Фёдора как человека. Всё, что мы увидели, — это и есть Фёдор Черенков. Мне посчастливилось [с ним] в одной команде поиграть, в раздевалке находиться, на футбольным поле.

Фильм про любовь, отношения, любовь к футболу, в то же время показаны непростые отношения, которые бывают в спорте, разница во взглядах, всё показано, где-то можно улыбнуться, где-то слёзы или ком в горле. Фильм про народное достояние. Понятно, что картинка всплывает, противостояние с киевским «Динамо», [Валерий] Лобановский, [Константин] Бесков. Что ещё понравилось, это правда — всё реально, некоторые моменты — ты присутствовал при этом, когда это понимаешь, то накатывает.

Также Карпин поделился воспоминанием о памятном моменте, связанном с Черенковым:

После фееричного матча, когда обыграли ЦСКА, потом был матч с «Черноморцем», из-за меня забили гол. Я плакал в раздевалке. Фёдор подошел, сказал: «Не переживай, ты нам ещё поможешь».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 09:18
Фильм не видел, но осуждаю! Что-то подобное мы уже когда-то слышали...
112910415
112910415
сегодня в 06:25
очень трогательно, что Карпин (показной циник и пофигист) был впечатлен и взволнован ...
Carradona
Carradona ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 04:19
Лучше снимать и приукрашивать, тем самым помнить и чтить память, чем забыть о героях прошлого. Фильм про Льва Ивановича, добротный сняли, и получил премию в Италии. И "Легенда 17", довольно то хороший фильм, да местами переврали историю. В Голливуде на много сильнее приукрашивают и перевирают историю и события. В голливуде, из среднего местного спортсмена сделают легенду спорта, устанешь лапшу снимать.
v9zyt5twnayt
v9zyt5twnayt ответ Carradona (раскрыть)
сегодня в 04:00, ред.
    Carradona
    Carradona ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 03:56
    Как вы можете ставить оценку фильму если его не смотрели? Так еще и Карпина измазать не зная сути. Странно конечно.
    vuqtw2cvvg75
    vuqtw2cvvg75
    сегодня в 03:54
    Вот люди... фильм не смотрели, а уже своим мнением делятся, а самое главное дают советы смотреть - не смотреть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:57, ред.
    Добавлю. Что меня воротит от таких шедевров про наших великих спортсменов при просмотре рекламы о них, так это актёры, которые исполняют роли главных героев. Будь то Э. Стрельцова, В.Харламова и др. Подберут похожих, напялят на них одежду "тех времён", покажут немного хроники, любовной линии (без этого никак нельзя), обязательно - обожания болельщиков и всё - фильмец состряпан. Причём снимают его не те, кто находился рядом с героем и знает всю его подноготную, а молодой, обязательно современный и модный режиссёришко, который за неимении лучшего материала пытается пропиарить своё имя таким способом.
    Кстати, кто не лукавит и по - настоящему знает жизнь наших великих спортсменов, кто находился рядом с ними по жизни, после просмотра таких "фильмов" плюются, выходя из зала. А чтобы убедиться в правдивости моих слов, найдите интервью друзей героев в Интернете. Они есть. Не тех пиарщиков, которые хвалят такие фильмы, а друзей и приятелей, которые шли рядом с ними всю жизнь. Забыл родственников героев спортивных фильмов. Таких разгромных слов от них в адрес создателей " фильмов" не услышишь даже в шалмане от закоренелых алкашей.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:18
    Сенатов.

    Ты меня прости, но я уверен, что ты не видел игру Черенкова в 80-х, а значит и критиковать создателей фильма, права не имеешь. И еще, насчет возможного провала фильма в прокате. Живой пример: фильм-ШЕДЕВР С.Ф.Бондарчука "Ватерлоо" провалился в мировом прокате, после выхода на экраны. И что, он стал менее гениальным, чем он есть? Ничего подобного- фильм признан мировым ШЕДЕВРОМ!!!!!!!

    Поэтому, Сенатов, не надо ставить заранее штампы и критиковать то, что ты не видел в жизни. Надеюсь без обид))).
    Capral
    Capral
    вчера в 21:59
    Фильм не видел, поэтому не имея впечатления- ничего сказать не могу. Но, из тех фильмов, которые видел- про Яшина, Стрельцова, могу сказать- даже всплакнул, очень тронули, про Яшина- особенно... Что касается Черенкова, то повезло тем, кто видел его игру- особенно в паре с Юркой Гавриловым!!! Я видел, поэтому считаю себя счастливым!!! Федю любили, даже в Киеве, самые отпетые и упоротые болелы киевлян!!! Он был настоящим Любимцем, Героем, и не поддельным, a ИСТИННЫМ!!!!!!!

    Обязательно посмотрю фильм, и надеюсь- понравится. Я не люблю современный российский кинематограф, но есть фильмы- достойные внимания. Надеюсь, и этот фильм- ожиданий не обманет...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:37, ред.
    Валерий Георгиевич изменяет себе. Своим принципам. Не ожидал от него такого. Этот фильм - дешёвая поделка, ничего общего с Фёдором не имеющая. Обидно и за создателей фильма, и за Черенкова, и за главного тренера сборной. Не сомневаюсь, что провалится в прокате, как проваливались ранее фильмы про замечательных спортсменов и артистов Советского Союза. И если кто-то после просмотра будет говорить хвалебные слова об этом фильме, не верьте ему.
    Фильм не смотрел. И не буду, и никакими медовыми коврижками меня к просмотру не заманишь.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:26
    Всё правильно - надо сначала посмотреть , что бы составить собственное мнение.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:19
    Такие фильмы сейчас большая редкость, в нашем кинематографе. Очень хороший фильм. Правильно Карпин отметил, фильм именно о человеке, человеке спорта, футбола. Но в первую очередь о человеке, а потом уже о спорте.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:18
    Карпин зря не скажет.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:57
    Не смотрел ещё, теперь посмотрю. Мнение Карпина даже не читал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:48
    Очень хочу посмотреть, хоть и не люблю наш кинематограф
    Гость
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