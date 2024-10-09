Карпин высказался о фильме про Фёдора Черенкова

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вчера, 20:42

Главный тренер сборной России и «Ростова» рассказал журналистам о своих впечатлениях от фильма про бывшего игрока московского «Спартака» и сборной СССР «Федя. Народный футболист».

В среду Российский футбольный союз организовал предпремьерный показ картины для игроков и тренерского штаба национальной команды в одном из московских кинотеатров. Премьера фильма состоится 28 октября.

Честно могу сказать, когда я услышал, что снимают фильм про Фёдора, скептически отнёсся, про спорт фильмы, которые смотрел, не очень заходили. Этот фильм не про футбол, а про Фёдора как человека. Всё, что мы увидели, — это и есть Фёдор Черенков. Мне посчастливилось [с ним] в одной команде поиграть, в раздевалке находиться, на футбольным поле. Фильм про любовь, отношения, любовь к футболу, в то же время показаны непростые отношения, которые бывают в спорте, разница во взглядах, всё показано, где-то можно улыбнуться, где-то слёзы или ком в горле. Фильм про народное достояние. Понятно, что картинка всплывает, противостояние с киевским «Динамо», [Валерий] Лобановский, [Константин] Бесков. Что ещё понравилось, это правда — всё реально, некоторые моменты — ты присутствовал при этом, когда это понимаешь, то накатывает.

Также Карпин поделился воспоминанием о памятном моменте, связанном с Черенковым: