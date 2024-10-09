Карпин высказался о фильме про Фёдора Черенкова

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о своих впечатлениях от фильма про бывшего игрока московского «Спартака» и сборной СССР Фёдора Черенкова «Федя. Народный футболист».
В среду Российский футбольный союз организовал предпремьерный показ картины для игроков и тренерского штаба национальной команды в одном из московских кинотеатров. Премьера фильма состоится 28 октября.
Честно могу сказать, когда я услышал, что снимают фильм про Фёдора, скептически отнёсся, про спорт фильмы, которые смотрел, не очень заходили. Этот фильм не про футбол, а про Фёдора как человека. Всё, что мы увидели, — это и есть Фёдор Черенков. Мне посчастливилось [с ним] в одной команде поиграть, в раздевалке находиться, на футбольным поле.
Фильм про любовь, отношения, любовь к футболу, в то же время показаны непростые отношения, которые бывают в спорте, разница во взглядах, всё показано, где-то можно улыбнуться, где-то слёзы или ком в горле. Фильм про народное достояние. Понятно, что картинка всплывает, противостояние с киевским «Динамо», [Валерий] Лобановский, [Константин] Бесков. Что ещё понравилось, это правда — всё реально, некоторые моменты — ты присутствовал при этом, когда это понимаешь, то накатывает.
Также Карпин поделился воспоминанием о памятном моменте, связанном с Черенковым:
После фееричного матча, когда обыграли ЦСКА, потом был матч с «Черноморцем», из-за меня забили гол. Я плакал в раздевалке. Фёдор подошел, сказал: «Не переживай, ты нам ещё поможешь».
То, что российское, всё, что наше, власть, наш футбол, РФС, клубы и всё остальное плохое.
Так, что было бы удивительно увидеть от него обратное.
То, что российское, всё, что наше, власть, наш футбол, РФС, клубы и всё остальное плохое.
Так, что было бы удивительно увидеть от него обратное.
Кстати, кто не лукавит и по - настоящему знает жизнь наших великих спортсменов, кто находился рядом с ними по жизни, после просмотра таких "фильмов" плюются, выходя из зала. А чтобы убедиться в правдивости моих слов, найдите интервью друзей героев в Интернете. Они есть. Не тех пиарщиков, которые хвалят такие фильмы, а друзей и приятелей, которые шли рядом с ними всю жизнь. Забыл родственников героев спортивных фильмов. Таких разгромных слов от них в адрес создателей " фильмов" не услышишь даже в шалмане от закоренелых алкашей.
Кстати, кто не лукавит и по - настоящему знает жизнь наших великих спортсменов, кто находился рядом с ними по жизни, после просмотра таких "фильмов" плюются, выходя из зала. А чтобы убедиться в правдивости моих слов, найдите интервью друзей героев в Интернете. Они есть. Не тех пиарщиков, которые хвалят такие фильмы, а друзей и приятелей, которые шли рядом с ними всю жизнь. Забыл родственников героев спортивных фильмов. Таких разгромных слов от них в адрес создателей " фильмов" не услышишь даже в шалмане от закоренелых алкашей.
Ты меня прости, но я уверен, что ты не видел игру Черенкова в 80-х, а значит и критиковать создателей фильма, права не имеешь. И еще, насчет возможного провала фильма в прокате. Живой пример: фильм-ШЕДЕВР С.Ф.Бондарчука "Ватерлоо" провалился в мировом прокате, после выхода на экраны. И что, он стал менее гениальным, чем он есть? Ничего подобного- фильм признан мировым ШЕДЕВРОМ!!!!!!!
Поэтому, Сенатов, не надо ставить заранее штампы и критиковать то, что ты не видел в жизни. Надеюсь без обид))).
Ты меня прости, но я уверен, что ты не видел игру Черенкова в 80-х, а значит и критиковать создателей фильма, права не имеешь. И еще, насчет возможного провала фильма в прокате. Живой пример: фильм-ШЕДЕВР С.Ф.Бондарчука "Ватерлоо" провалился в мировом прокате, после выхода на экраны. И что, он стал менее гениальным, чем он есть? Ничего подобного- фильм признан мировым ШЕДЕВРОМ!!!!!!!
Поэтому, Сенатов, не надо ставить заранее штампы и критиковать то, что ты не видел в жизни. Надеюсь без обид))).
Обязательно посмотрю фильм, и надеюсь- понравится. Я не люблю современный российский кинематограф, но есть фильмы- достойные внимания. Надеюсь, и этот фильм- ожиданий не обманет...
Обязательно посмотрю фильм, и надеюсь- понравится. Я не люблю современный российский кинематограф, но есть фильмы- достойные внимания. Надеюсь, и этот фильм- ожиданий не обманет...
Фильм не смотрел. И не буду, и никакими медовыми коврижками меня к просмотру не заманишь.
Фильм не смотрел. И не буду, и никакими медовыми коврижками меня к просмотру не заманишь.