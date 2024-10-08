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Алаев: «РПЛ входит в топ-10 лиг»

вчера, 12:44

Президент РПЛ Александр Алаев оценил нынешний уровень чемпионата России.

Объективно на это можно ответить только тогда, когда выходишь играть против европейских команд. А сравнивать все это — апельсины с помидорами. Наверное, сейчас в рейтинге мы бы понизились, это было видно по тенденции последних лет, но точно не упали бы куда-то вниз. Я абсолютно уверен, что РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю несколько матчей в Лиге чемпионов — клубы называть не буду, которые там выступают, — и я уверен, что наши команды из топ-5 выступали бы точно не хуже даже сейчас.

Наши клубы точно брали бы очки, а не проигрывали крупно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:06
соревнования вообще устарели ... есть же Алаев и его уверенность !
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:49
"Некоторым"- это про меня?)))
Если Вы хотите защитить Алаева, то это зря. Он уже не первый раз ахинею несет, так что не пытайтесь его выгораживать- не тот случай. А вот, то, что раньше- трава была зеленее, небо чище, люди добрее и футбол лучше- это правда. Я хорошо Вас понимаю, Джек, из советского времени, Зениту нечего вспомнить- обычный середняк, однажды, из Уважения к городу на Неве в вышке оставили, ну и тд. Так что, не особо старайтесь, милейший...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:48
Вот после первого предложения можно было заканчивать, единственные адекватные слова.
Но тогда бы инфоповод не вышел, а как же пошуметь попиариться? "Вот я есть такой Алаев со своим бесценным мнением!"
Я кстати не в курсе кто это и счастливо живу себе.
4RT
4RT
вчера в 15:06
Наши чиновники всегда "знают жизнь" из трансляций по телевизору
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Было бы удивительно если бы он сказал что мы в "...опе"
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:54
Фуууууууууууух, ну наконец-то, отошёл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот, это я поржал, от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не хотел сегодня смеяться, но, Маэстро, Вы заставили меня это сделать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой, Вам- нижайший Поклон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даже не знаю, можно ли так смеяться.... Маэстро- Вы Маг и Чародей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
Брулин
Брулин
вчера в 13:54
Надоели ти БЫкалы, работали бы , а не языком чесали бы. Мы бы им дали, если бы они нас догнали. тьфу.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:45
ЩАС, только отойду немного.............................................
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:43
Детский лепет человека, непонятно как попавшего в футбол. Пудрить нам мозги - эту сверхзадачу чиновники всех мастей, и не только футбольные, выполняют с успехом. Отрабатывают свои коврижки под фанфары и дробь барабанов.
Futurista
Futurista
вчера в 13:42, ред.
Очки брали бы, но "бы" мешает...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:42
Мы и первые в космос летали ☝️😜
Capral
Capral
вчера в 13:35
Вот это он конечно выдал!!! Российский футбол входит в топ-10, потому что, он так думает и потому что, крупно российские команды в Европе точно не проигрывали бы?! Ну о чём, после этого говорить... Ну как, может развиваться футбол России- с такими управленцами?! А может, он просто тупо потроллил всех присутствующих? Советский футбол 70-80х, входил в пятёрку, самых элитных клубных чемпионатов Европы!!! Так в советском футболе, во-первых, играли Звездные игроки, а команды СССР и сборная- регулярно играли в Европе и часто побеждали!!! И общий уровень советского футбола был на ТРИ головы выше!!! А кто сейчас, от России играет в Европе- Захарян, вечно на больничном?! Хорошо, хoть есть Головин, который еще как-то поддерживает авторитет страны в Европе... Ну и всё, больше ничего нет.

Ну как же можно, вот так, безапелляционно и с полным незнанием дела, и вопроса делать такие утверждения?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:29
"А сравнивать все это — апельсины с помидорами." - Александр, а может всё же гастрономия ваше призвание ? А? )
lotsman
lotsman
вчера в 13:28
В народе говорят - По воде вилами писано.) О чём сейчас говорить, если наши команды не играют в Европе. В топ 10 входим? Можно так же заявить, что входим в первую пятёрку. Доказывать то всё равно не придётся. А там верьте, не верьте ваше дело. Можно ещё на кофейной гуще погадать, для разнообразия.)
LOpp
LOpp
вчера в 13:22
лет 10-15 наш чемпионат стабильно попадал в топ-6. Отсутствие конкуренции сделала РПЛ слабее, сейчас не уверен что входим в топ-10
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:16
Наш бессменный гегемон и лидер последних лет еще несколько лет назад убедительно показал где наше реальное место в Европе. Сливал без вариантов и тем, кто в топ-20 не входил. Без реальной конкуренции уровень РПЛ упал видимо в район 20-25, а может и ниже.
adekvat
adekvat
вчера в 13:15
Все может быть, пока не с чем сравнить.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 13:09
топ-10 африканских лиг
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:05
Во времена Советского Союза наш футбол постоянно был в топ-5 футбольных лиг Европы. Достаточно посмотреть Таблицу коэффициентов УЕФА. Да что там говорить, не так давно Россия была представлена в Лиге чемпионов сразу тремя командами. Алаев, твои заслуги есть только в деградации российского футбола. Ты это хотел услышать?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:01
Нолик один не дописал!
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 12:45
Почему не уточнил, что в топ-10 лиг России?
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