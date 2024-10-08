Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Лукас Вера: «„Химки“ не вылетят из Премьер-Лиги»

вчера, 10:58

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Химки» не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, мы сохраним место в РПЛ. Мы отлично работаем на тренировках, нам просто нужно выиграть одну игру, и все пойдет, как надо. Мы не вылетим.

Коллектив идет на 13-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Ростова» не окончил школу, потому что у него не было денег
07 октября
Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ
07 октября
Илич: «Если мне предложат продолжить работу в России, я соглашусь»
07 октября
Глава Российской Премьер-Лиги высказался об интересе к футболу в России
06 октября
Личка: «На поле была только одна команда»
06 октября
Спортивный директор «Ростова»: «Никакого игрового кризиса у нас не вижу»
06 октября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:21
...аргентинцы они такие милые, простачки неунывающие, как будто
с другой планеты...!
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:54
- Вы правы. Хочу добавить - чтобы не вылететь из РПЛ, надо хорошо играть, а не хорошо языком чесать...
я из Химок
я из Химок
вчера в 15:59
Хотелось-бы!!! Пока только слова слышно, а на деле... .
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:36
Фамилия обязывает в это верить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:37
"Но могут влететь в ФНЛ"...)
nubom
nubom
вчера в 13:30
Из дневника Химкиной Веры...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:07
Вылетят или нет, пока нет никакой гарантии, но в число кандидатов на вылет входят.
Agalas
Agalas
вчера в 11:49
Лукас мог играть в команде, которая не думает о вылете.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:28
Говорить легко, ещё легче обещать...
Интересно, кто-нибудь напомнит этому человеку его слова в конце сезона? Тогда, когда Химки вылетят из РПЛ. Лукас и сам, через несколько дней, забудет свои слова, сказанные просто так...
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Ещё немного, ещё чуть чуть и первое место обеспечено.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 