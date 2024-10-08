Лукас Вера: «„Химки“ не вылетят из Премьер-Лиги»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Химки» не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, мы сохраним место в РПЛ. Мы отлично работаем на тренировках, нам просто нужно выиграть одну игру, и все пойдет, как надо. Мы не вылетим.
Коллектив идет на 13-м месте в РПЛ.
с другой планеты...!
с другой планеты...!
Интересно, кто-нибудь напомнит этому человеку его слова в конце сезона? Тогда, когда Химки вылетят из РПЛ. Лукас и сам, через несколько дней, забудет свои слова, сказанные просто так...
Интересно, кто-нибудь напомнит этому человеку его слова в конце сезона? Тогда, когда Химки вылетят из РПЛ. Лукас и сам, через несколько дней, забудет свои слова, сказанные просто так...