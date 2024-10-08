Лукас Вера: «„Химки“ не вылетят из Премьер-Лиги»

Полузащитник «Химок» высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Химки» не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, мы сохраним место в РПЛ . Мы отлично работаем на тренировках, нам просто нужно выиграть одну игру, и все пойдет, как надо. Мы не вылетим.