Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ

Президент РПЛ рассказал о возможности проведения матча сборной России со сборной легионеров.

Мы много раз обсуждали с партнёрами тему проведения матча всех звёзд РПЛ . Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА . А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеские матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.