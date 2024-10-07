Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности проведения матча сборной России со сборной легионеров.
Мы много раз обсуждали с партнёрами тему проведения матча всех звёзд РПЛ. Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеские матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.
Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ. В таком случае это будет реально.