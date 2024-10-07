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Алаев допустил возможность проведения матча сборной с легионерами РПЛ

вчера, 10:26

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности проведения матча сборной России со сборной легионеров.

Мы много раз обсуждали с партнёрами тему проведения матча всех звёзд РПЛ. Очень хочется провести All Star Weekend. Но его можно провести только в окно ФИФА. А сборной в эти даты надо играть официальные товарищеские матчи. Даже во Вьетнаме, даже если восемь мячей Кубе набили — играть надо.

Но если РФС будет заранее понимать, что соперника у сборной нет, такой вариант можно предложить. Как и матч сборной со сборной легионеров РПЛ. В таком случае это будет реально.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:52
Практически все легионеры Зенита из Бразилии и они никуда не вызываются за ненадобностью (Мантуан, Родригао, Сантос, Нино, Артур, Вендел, Клауд , да и другие Бариос, Касьера. Так же как и ЦСКА (Роша, Мойзес). Краснодаре Да и других приличных полно. Спокойно можно набрать 2 состава, каждый из которых накидает авоську нашим.
fqbtu2nmkbef
fqbtu2nmkbef
вчера в 12:11
Сыграли бы лучше с каким-нибудь клубом РПЛ, только не пари НН.
Брулин
Брулин
вчера в 11:35
И кто там будет из легов, если все нормальные по своим сборным разъедутся?
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:14
А согласятся ли наши легионеры на такую игру? Они читают свои контракты, а там об этом ни слова. А если травма? Кто и в каком размере будет выплачивать компенсацию клубу? Не так всё просто, Алаев. Ты сначала должен думать, а потом говорить.
112910415
112910415
вчера в 10:56
вопрос, конечно, интересный
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:52
Неужели в РФС читают наши комментарии
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