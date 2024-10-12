Экс-игрок «Ростова» Дэвид Бентли высказался о завершении карьеры в 29 лет

Бывший игрок «Тоттенхэма» и «Ростова» рассказал о жизни после завершения карьеры в 29 лет.

Бентли занялся управлением в группе компаний Sala, в которую входят бары и рестораны Испании и Гибралтара. Помимо этого, совместно с Рахимом Стерлингом и Алексом Окслейд-Чемберленом Дэвид открыл ресторан в Лондоне.

Люди думают над вопросом: «С какого момента все пошло не так?», однако для меня это вопрос «Когда все пошло правильно?» В моем возрасте я еще мог бы играть в футбол, но не представляю этого.

Я не играл несколько лет и успел сделать многое: три года жил в Испании с семьей, создавал бизнес, каждый день был со своими детьми.

Люди говорят: «Наверняка ты хотел бы еще поиграть из-за кучи денег», но если у меня есть 100 фунтов, то я в порядке. Я любил футбол, но потом все пошло по иному пути.

Я научился очень многим вещам в бизнесе. Благодаря тому, чем я занимаюсь сейчас, каждый день проходит по-новому. Это очень интересно.

Футбол – да, он дает тебе комфорт, но в конце концов он стал для меня... Не захватывающим.