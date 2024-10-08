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«Реал» опубликовал заявление касательно завершения карьеры Иньесты

вчера, 15:42

«Реал» опубликовал заявление, посвященное завершению карьеры экс-игрока «Барселоны» Андреса Иньесты.

После заявления Андреса Иньесты об уходе из профессионального футбола мадридский «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить своё признание, восхищение и уважение к одной из самых больших легенд футбола Испании и всего мира.

Андрес Иньеста обогатил спорт своим футболом и своими качествами, а также многочисленными титулами, которые он выиграл за свою карьеру. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в ЮАР навсегда останется в памяти каждого испанского болельщика. Мадридский «Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:53
Уважение- это дорогая вещь.
112910415
112910415
вчера в 18:06
молодцы, это по-спортивному благородно !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:29
Молодцы представители Реала. А его гол в финале действительно останется в памяти и не только у испанцев. Этот гол принёс чемпионство Испании.
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
...у нас уже и забыли как своих русских футболистов с почестями провожать, во первых не за что,во вторых сплошь одни Педры да Сильвы...!!!
78m26edb4n3b
78m26edb4n3b
вчера в 16:43
Даже врага можно уважать, как нашёл в себе мужество сказать старый царь Приам убившему в честном бою его сына Гектора Ахиллесу в фильме "Троя". А уж Иньеста хоть и был всегда Реалу заклятым соперником, но точно не врагом, как не может быть врагом любому испанцу тот единственный человек, которому удалось добыть своей стране ожидавшийся десятилетиями и пока единственный для Испании главный мировой трофей в футболе. Так что респект сливочным, и аплодисменты стоя уходящему Мастеру!
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:42
Великолепный игрок, замечательная карьера и футбольное долголетие
Его уважают везде
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:37
Достойными проводами Андреса будет разгром Барселоны на Ноу Камп
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:30
Дорогого стоит такое обращение Реала. Молодцы что такое написали, подписываюсь под каждым словом.
Брулин
Брулин
вчера в 16:22
Спасибо. Трогательно. Мы тоже уважаем Рауля, Касильяса и Йерро
Lone_Wolf_13
Lone_Wolf_13 ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 16:18
Достойный соперник заслуживает уважения. Андрес заслужил своим мастерством и скромностью.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:13
Заслуженное уважение, хоть и настрадались от него в Реале
bk4rcm95u7mx
bk4rcm95u7mx
вчера в 16:06
У него была большая футбольная жизнь
gjwzmgme6a7k
gjwzmgme6a7k
вчера в 16:05
Андреса везде уважали!
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