«Реал» опубликовал заявление касательно завершения карьеры Иньесты

«Реал» опубликовал заявление, посвященное завершению карьеры экс-игрока «Барселоны» Андреса Иньесты.
После заявления Андреса Иньесты об уходе из профессионального футбола мадридский «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить своё признание, восхищение и уважение к одной из самых больших легенд футбола Испании и всего мира.
Андрес Иньеста обогатил спорт своим футболом и своими качествами, а также многочисленными титулами, которые он выиграл за свою карьеру. Его культовый гол в финале чемпионата мира 2010 года в ЮАР навсегда останется в памяти каждого испанского болельщика. Мадридский «Реал» желает ему и его семье удачи на новом этапе жизни.