«Реал» опубликовал заявление касательно завершения карьеры Иньесты

«Реал» опубликовал заявление, посвященное завершению карьеры экс-игрока «Барселоны» .

После заявления Андреса Иньесты об уходе из профессионального футбола мадридский «Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить своё признание, восхищение и уважение к одной из самых больших легенд футбола Испании и всего мира.