Заслужил «Золотой мяч» и статус легенды. Иньеста подарил радость футбольной планете

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вчера, 19:14

Андрес завершил карьеру.

Стал легендой в окружении великих мастеров

У Иньесты один футбольный грех – не имел шансов стать Величайшим. Всегда играл с настолько крутыми напарниками, что не мог примерить на себя плащ главного супергероя. В юности в «Барселоне» был окружен легендами. Маленьким видел Гвардиолу и других звезд первого состава, ведь воспитывался в академии клуба. Андрес играл с великими. От Пуйоля и Хави до Месси и Суареса. В сборной Испании Иньеста тоже не мог стать единственной путеводной звездой. Всегда были рядом Касильяс, Рамос, Вилья и Алонсо.

В финале Евро-2008 Хави отдал голевую передачу в разрез на Торреса. Фернандо выиграл позицию у Лама и забил единственный решающий мяч. В тот день Иньеста стал чемпионом Европы, а Испания избавилась от унизительного статуса звездной команды, которая давно ничего не выигрывала. За два года до этого в Париже очень плохой тренер Райкард выпустил Андреса на замену в финале Лиги чемпионов против «Арсенала». Команда Венгера побеждала после гола Кэмпбелла. Но Иньеста и Ларссон помогли создать камбэк.

Вокруг всегда были великие, и свои, и чужие. После матча против Италии хавбек выставил фотографию, где его окружают соперники. Андрес отметил всех, Маркизио, Бонуччи, Кьеллини и ещё троих. Если бы так поступил Роналду, то усмотрели бы издевку. А Иньеста кроткий, даже слезливый человек. Отметил аккаунты всех, ведь уважает, а не пытался унизить. Именно Иньеста забил Нидерландам победный гол в финале ЧМ -2010. Поднялся на новый уровень обожания в Испании. В день завершения карьеры его благодарят миллионы людей.

Мальчик-с-пальчик доказал невероятный талант

Луи ван Гал, который тренировал «Барселону», вспоминал, что его всегда впечатляла разница между физической оболочкой Иньесты – голландец показал мизинец, описывая хавбека, и его футбольной силой на поле. Сейчас в это трудно поверить, но изначально Иньеста и Хави не котировались настолько высоко. Эрнандеса три года подтягивали к основе «Барселоны». Иньесте было чуть проще. Но поначалу сомневались, что невысокий парень перевернет всю игру каталонского клуба и станет инструментом революции Гвардиолы.

Футбол не жаловался на хавбеков, когда Иньеста делал первые шаги в основе «Барселоны». В «Ювентусе» был Недвед. За «Реал» играли Зидан и Фигу. Становился на ноги Джеррард. Набирал высоту Зеедорф. Сеск Фабрегас, который на три года моложе, чем Иньеста, попал в сборную года УЕФА на три года раньше, чем Андрес. Но в этом величие Каспера, как его называли в школе «Барселоны» напарники из-за бледности, нетипичной для испанцев, и скромности, нетипичной для большинства молодых футболистов из «Ла Масии».

Даже когда у сборной Испании был выбор – Бускетс, Иньеста, Хави, Сеск, Хаби Алонсо и многие другие невероятные полузащитники, Андрес выходил в основе. У него 131 поединок за «Красную фурию». Больше только у четырех человек, Хави, Бускетса, Касильяса и Рамоса. Все знали, что Иньеста невероятно умен на поле, но не каждый наставник и эксперт верили, что скромняга пробьется в мире большого футбола. К счастью, все скептики ошибались. В начале карьеры у Андреса были проблемы с мышцами, но хавбек их перерос.

Являлся учителем на поле, будучи ещё студентом

Один из бывших наставников легенды «Барселоны» удачно подметил. У Иньесты был ум тренера, когда только начинал карьеру. Гвардиола любит повторять, что многому научился у Андреса, просто наблюдая за его действиями на поле. Хосеп надеется, что теперь его бывший коллега и подопечный вернется в «Барселону», будет обучать молодых футболистов. Некоторые люди рождаются «стариками», Иньеста по уму один из них. Но у Андреса был свежий футбол на поле. Вспомните классические перебросы мяча с ноги на ногу.

Таким финтом хавбек мог пройти сразу двоих или троих соперников. Ещё одна отличительная черта – тут Де Брюйне точно должен сознаться, что подсмотрел фишку у испанца – заведомо рискованные разрезающие передачи. В старом футболе качество полей и мячей не всегда позволяло выдавать такие пасы. Но во времена Иньесты инфраструктура была годной для того, чтобы выдавать невероятные передачи низом. Андрес так четко просчитывал время для паса и траекторию полета, что защитники не могли дотянуться до мяча.

Ещё одна великолепная фишка Иньесты – пасы правой ногой с левого полуфланга. Сейчас Беллингем иногда пробует так играть. Но у невысокого Андреса получалось элегантнее, чем у рослого англичанина. Иньесту никогда не волновала голевая статистика. Поэтому у него всего 13 голов за сборную и лишь 57 мячей за «Барселону». Зато в 674 матчах придумал 157 ассистов и много предпоследних передач. Конечно, невозможно угнаться за Месси. Но такая погоня не была задачей для Иньесты. Андрес не эгоист по своей природе.

Плохо, что Лионель не догадался отдать два своих «Золотых мяча» Иньесте и Хави. Видать, у них не было настолько близких дружеских отношений, как у Месси с Луисом Суаресом и Неймаром. Но всем очевидно, что даже неоспоримое величие Месси и Роналду не мешает отметить, что попадались годы, когда логичнее было награждать других крутых футболистов. Иньеста точно заслужил свой «Золотой мяч», добрался настолько высоко и был невероятно хорош в расцвете сил. А потом никак не мог наиграться в любимый футбол.