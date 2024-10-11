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Жоэль Матип завершил карьеру

вчера, 17:56

Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершил карьеру.

Сообщается, что сам игрок на данный момент это не подтвердил.

Футболист покинул «красных» летом, после чего пребывал в статусе свободного агента.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:00
хороший защитник, в лучшие годы в паре с ван Дейком был прекрасен!
в последние сезоны замучили травмы, думаю это основная причина завершения карьеры
Спасибо за игры в составе Ливерпуля! успехов в дальнейшей жизни!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:14
Очень жаль,
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:01
Можно было пойти заработать к арабам, всё же немножко некрасиво закончил как свободного агента учитывая его великолепную карьеру.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:57
Не могу сказать, что я удивлён завершением карьеры Матипа. Его последние сезоны были далеки от его лучших лет, и, возможно, это решение пришло не случайно. В любом случае, он оставил свой след в Ливерпуле, и его достижения в клубе не подлежат сомнению.
Carradona
Carradona
вчера в 18:40
игрок завершил карьеру, но сам футболист еще ничего не решил и не говорил.
Журналюги уже все решили сами)
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:26
Можно было попробовать себя ещё год в клубе вне топ 5 чемпионатов. Побороться за трофеи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:08
Всё нужно делать вовремя, в том числе и уходить на пенсию...
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