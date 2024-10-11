Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершил карьеру.
Сообщается, что сам игрок на данный момент это не подтвердил.
Футболист покинул «красных» летом, после чего пребывал в статусе свободного агента.
Бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип завершил карьеру.
Сообщается, что сам игрок на данный момент это не подтвердил.
Футболист покинул «красных» летом, после чего пребывал в статусе свободного агента.
в последние сезоны замучили травмы, думаю это основная причина завершения карьеры
Спасибо за игры в составе Ливерпуля! успехов в дальнейшей жизни!
в последние сезоны замучили травмы, думаю это основная причина завершения карьеры
Спасибо за игры в составе Ливерпуля! успехов в дальнейшей жизни!
Журналюги уже все решили сами)
Журналюги уже все решили сами)