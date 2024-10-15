В махачкалинском «Динамо» высказались о желании выступать в Суперлиге

Президент махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о желании принять участие в новом проекте Суперлиги.

С удовольствием поучаствовали бы в Суперлиге, ха-ха! Этот турнир делают в противовес Лиге чемпионов, и уже третья попытка его запустить. И если говорить серьезно, то Суперлига вызывает протест многих клубов, от УЕФА и ФИФА . Считается, что таким образом развалится футбол — никто не хочет, чтобы топ-клубы обособились от остальных.

Что касается реальности этого проекта, то не раз на эту тему высказывались большие тренеры и специалисты. Тот же Фергюсон против этой идеи. Есть строгая система соревнований, и ей все довольны. Что в итоге даст проект Суперлиги, мне пока непонятно. Надо начинать с коммерческого турнира, а потом смотреть. Пока Суперлигу придумали для того, чтобы топовым клубам обособиться от других и заработать больше денег. Сейчас футболом движут ставки — это уже не только спорт, но и большой бизнес.