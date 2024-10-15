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В махачкалинском «Динамо» высказались о желании выступать в Суперлиге

вчера, 13:48

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о желании принять участие в новом проекте Суперлиги.

С удовольствием поучаствовали бы в Суперлиге, ха-ха! Этот турнир делают в противовес Лиге чемпионов, и уже третья попытка его запустить. И если говорить серьезно, то Суперлига вызывает протест многих клубов, от УЕФА и ФИФА. Считается, что таким образом развалится футбол — никто не хочет, чтобы топ-клубы обособились от остальных.

Что касается реальности этого проекта, то не раз на эту тему высказывались большие тренеры и специалисты. Тот же Фергюсон против этой идеи. Есть строгая система соревнований, и ей все довольны. Что в итоге даст проект Суперлиги, мне пока непонятно. Надо начинать с коммерческого турнира, а потом смотреть. Пока Суперлигу придумали для того, чтобы топовым клубам обособиться от других и заработать больше денег. Сейчас футболом движут ставки — это уже не только спорт, но и большой бизнес.

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альсато
альсато ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:34
ага..уже видели как барса Рубину забивала))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:13
Участвуй гаджиев,пусть Барса,Реал открывают рекорды забивая махачкалинцам по 10-12 мячей за тайм.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:50
Ха-ха-ха....
Очередная типовая шутка.
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