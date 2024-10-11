Балотелли: «Я разнесу Серию А в щепки!»

Нападающий Марио Балотелли, который близок к возвращению в чемпионат Италии, ответил стримеру, заявившему, что нынешняя форма футболиста далека от оптимальной.
Да что ты говоришь? Только из-за того, что я отсутствовал в Серии А, мои достижения не учитываются? Иди к черту. Обещаю, когда я подпишу контракт с клубом, я разнесу Серию А в щепки!
это навсегда (
это навсегда (
каких то 12 лет назад. и это было легендарно.
дубль немцам в полуфинале должны все помнить, тем более этот стимер.
та сборная Италия с тем Балотелли спокойно бы взяли нынешний Евро.
увы.
каких то 12 лет назад. и это было легендарно.
дубль немцам в полуфинале должны все помнить, тем более этот стимер.
та сборная Италия с тем Балотелли спокойно бы взяли нынешний Евро.
увы.