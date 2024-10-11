Балотелли: «Я разнесу Серию А в щепки!»

Нападающий , который близок к возвращению в чемпионат Италии, ответил стримеру, заявившему, что нынешняя форма футболиста далека от оптимальной.

Да что ты говоришь? Только из-за того, что я отсутствовал в Серии А, мои достижения не учитываются? Иди к черту. Обещаю, когда я подпишу контракт с клубом, я разнесу Серию А в щепки!