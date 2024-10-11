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Балотелли: «Я разнесу Серию А в щепки!»

вчера, 20:47

Нападающий Марио Балотелли, который близок к возвращению в чемпионат Италии, ответил стримеру, заявившему, что нынешняя форма футболиста далека от оптимальной.

Да что ты говоришь? Только из-за того, что я отсутствовал в Серии А, мои достижения не учитываются? Иди к черту. Обещаю, когда я подпишу контракт с клубом, я разнесу Серию А в щепки!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
как был балаболом, так и остался !
это навсегда (
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:30
Прос..л свой талант
Sкрудж
Sкрудж ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:30
Я думая эта Испания сильней той Италии .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
было время он на Евро по полной зажигал.
каких то 12 лет назад. и это было легендарно.
дубль немцам в полуфинале должны все помнить, тем более этот стимер.
та сборная Италия с тем Балотелли спокойно бы взяли нынешний Евро.
увы.
Yodr
Yodr
вчера в 23:32
И разнесет в прямом смысле. Выбежит на трибуну к болельщикам и обрушит трибуну, например. Или весь стадион.
9gm6rfk44wpt
9gm6rfk44wpt
вчера в 23:31
Болтун долго там не продержится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
"Я разнесу Серию А в щепки!" - Да и контракт будет подписывать с таким усилием , что продырявит его...))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:33
Марио в своём репертуаре такой же при-урок
Гость
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