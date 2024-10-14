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Роналду подшутил над переходом Щесного в «Барселону»

вчера, 14:55

Перед матчем сборных Польши и Португалии в Лиге наций (1:3) нападающий Криштиану Роналду поговорил с голкипером Войцехом Щесным. Ранее вратарь завершил карьеру, но ради перехода в «Барселону» возобновил её для игры на клубном уровне. Во время разговора Щесны сопровождал его сын Лиам. Вратарь сказал Роналду, что его сын является его большим поклонником. На это Роналду ответил шуткой:

Знаю, знаю (смеется). Все хорошо? Ты рад? Поразительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб.

Ранее португалец и поляк вместе выступали за «Ювентус».

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 08:05
Слабые, португальские шутки.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:01
Роналду этими словами принизил свой бывший клуб. Получается по его мнению Ювентус не является большим клубом.
wqh88zn8kjf6
wqh88zn8kjf6
вчера в 16:14, ред.
А в ответ он услышал:

Да я вообще так-то Гарик Бульдог Харламов, просто сыну обещал тебя показать!



Все хорошо? Ты рад?

Да, ладно, шучу, шучу!
57mkjgekppvw
57mkjgekppvw
вчера в 15:58
Ещё шутить не разучился
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:47
У Рона судя по всему хорошее, шутливое настроение - ведь у него обозначился ещё один поклонник...)))
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:45
Роналду всегда умел создавать позитивную атмосферу на поле и вне его. Этот момент с Щесны показывает, насколько важны дружеские отношения между игроками, даже если они раньше выступали вместе. Забавно слышать, как Роналду шутит о завершении карьеры. Классно, что в футболе есть возможность вернуться после завершения карьеры.
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Пусть Рон над собой шутит.... есть над чем пошутить.
Гость
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