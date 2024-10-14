Роналду подшутил над переходом Щесного в «Барселону»

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вчера, 14:55

Перед матчем сборных Польши и Португалии в Лиге наций (1:3) нападающий поговорил с голкипером . Ранее вратарь завершил карьеру, но ради перехода в «Барселону» возобновил её для игры на клубном уровне. Во время разговора Щесны сопровождал его сын Лиам. Вратарь сказал Роналду, что его сын является его большим поклонником. На это Роналду ответил шуткой:

Знаю, знаю (смеется). Все хорошо? Ты рад? Поразительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб.

Ранее португалец и поляк вместе выступали за «Ювентус».