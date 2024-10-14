Роналду подшутил над переходом Щесного в «Барселону»

Перед матчем сборных Польши и Португалии в Лиге наций (1:3) нападающий Криштиану Роналду поговорил с голкипером Войцехом Щесным. Ранее вратарь завершил карьеру, но ради перехода в «Барселону» возобновил её для игры на клубном уровне. Во время разговора Щесны сопровождал его сын Лиам. Вратарь сказал Роналду, что его сын является его большим поклонником. На это Роналду ответил шуткой:
Знаю, знаю (смеется). Все хорошо? Ты рад? Поразительно. Тебе пришлось завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб.
Ранее португалец и поляк вместе выступали за «Ювентус».
Да я вообще так-то Гарик Бульдог Харламов, просто сыну обещал тебя показать!
Все хорошо? Ты рад?
Да, ладно, шучу, шучу!
Да я вообще так-то Гарик Бульдог Харламов, просто сыну обещал тебя показать!
Все хорошо? Ты рад?
Да, ладно, шучу, шучу!