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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2024

Клуб из России ищет таролога по объявлению

вчера, 18:25

Казанский «Сокол», который выступает во Второй лиге, разместил необычную вакансию.

Футбольный клуб начал поиски таролога, который мог бы помочь команде.

Соответствующее объявление опубликовано на сервисе, который помогает найти работу и подобрать персонал. Таролог — специалист, который делает расклады карт таро. В тексте объявления говорится:

Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН» и на игры в новом сезоне.

В обязанности сотрудника входит: проведение консультаций с игроками и тренерами; составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока; проведение групповых сеансов для всей команды; участие в подготовке к матчу и поддержка команды во время игры. Зарплату в клубе обещают от 300 тысяч рублей на руки.

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Все комментарии
kjus998fwkup
kjus998fwkup
вчера в 19:57
Ведьма им по объявлению не нужна, напускать порчу на соперника?
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Какая то новость не корректная... Пари НН с Соколом не играет...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:56, ред.
Мощно, а это не тот клуб который на Авито продавался?

Ну на самом деле кто как может так на матчи и настраивается, с тарологом хотя бы нет риска провалить допинг тест. Кстати тут бегал недавно один рыжий колдун намекал что работу ищет, он конечно не таролог, но близко. У него как раз там тоже связи, только вообще без всяких посредников в виде карт и тп
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:39
"........обеспечить благоприятный исход финального матча сезона...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391031/sokol-kazan 14.10.2024
Зачем так завуалированно? Прямо надо " Организовать договорняк" И все будет понято. Но 300 маловато будет, а так бы можно было взяться.....
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
"Зарплату в клубе обещают от 300 тысяч рублей на руки". + прогрессивка , то есть то , что "наколымит" в частных гаданиях с особо впечатлительными игроками и персоналом...)
44cwyf98ydeb
44cwyf98ydeb
вчера в 18:30, ред.
Я хоть и не таролог, и не могу обеспечить "составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока", но могу дать им совершенно бесплатно коллективный прогноз: если вы сейчас же не пойдёте тренироваться и будете и дальше надеяться на таролога, вас всех в перспективе ждёт дурка. Ну или медиалига, что в сущности то же самое
Гость
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