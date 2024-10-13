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Жирков: «В доме престарелых мне будет тяжело — кальян точно не дадут»

вчера, 14:23

Экс-футболист Юрий Жирков ответил на вопрос источника, до какого возраста он хотел бы жить.

До скольки лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, — они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.

Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело — кальян точно не дадут.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:55
В дом престарелых возьмёшь с собой жену, она у тебя, "звезда" - в своё время, "прославилась" на всю страну - значит будут скидки на кальян.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:40
Про МЮ не скажу, не знаю. Давно не видел эту команду.
За комплимент спасибо. Но я того не стою.)))
112910415
112910415
вчера в 17:34
не надо беспокоиться, кальян для богатого клиента точно найдётся !
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:22, ред.
...ну вот, зачем его видеть весной,когда у меня есть(у нас) знающий эксперт,данке минхерц...!!!
Я то с головной болью за МЮ,подойдет ли?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:12
А ты его не видел весной в финале? Никогда не читал мнение немецкой прессы о нём, но, если, моё личное, то- очень грамотный специалист, играющий в стиле Бердыева, в эконом режиме, просчитывающий каждый шаг, каждое движение. Тренер умеющий ставить очень грамотный, коллективный футбол. Его футбол на тренерском макете и на поле- синонимы!!!

Посмотри, что сейчас происходит с Дортмундом! Пришел новый тренер, который позволяет расслабленность на поле, расхлябанность. Да, пожалуй, стало больше свободы на импрвизацию, но страдает результат. Не знаю, что лучше...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05
...Виктор, плиз о Терзиче,в двух словах,интересно,что за фрукт!!!
shur
shur
вчера в 17:02
...Юра, старина, твою игру со сборной в 2008, я при своей жизни точно не забуду, те эмоции при нашей то ситуации на века!!!
y4sksrdgsf6k
y4sksrdgsf6k
вчера в 16:24, ред.
Не, ну если прям приспичит, можно и в утку табачок забить и раскуриться нипадеццки, благо труба у сего приспособления тоже есть. Ну может не классический кальян будет, зато оригинальный и для 80 годков вполне зачётный
борька
борька
вчера в 15:59
У нас в России,в настоящее время,за бабло принесут любую хрень, хоть пей, хоть ешь, хоть кури, хоть трахайся
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:57
Согласен, эта беда коснулась всех...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
После пандемии в Испании их ряды сильно поредели...как и в Италии...
Ну а так да)...когда всё хорошо и там всё хорошо...в основном там где нас нет...в общем везде есть свои плюсы и минусы...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:48
Юра, тогда тебя уже будет интересовать не кальян а кефир))
Capral
Capral
вчера в 15:06
Не понимаю, что такого хорошего Жирков находит в кальяне. Много раз курил- яблочный, грушевый, ничего особенного, когда курил обычные сигареты- нравилось больше.

Дома престарелых везде разные. Не знаю как в России, но в Испании, к примеру, отшение к старикам лучше и человечнее, чем в Германии. Здесь, всё-таки, чувствуются пережитки прошлого и известная всем история...

В Испании, помню, на пляже, парень привёз на каляске старую женщину, в деменции. Пошел к морю, и в руках принес ей морской воды, полить на ноги. Я когда увидел, прослезился. В Германии такого не увидишь. Как говорила моя бабушка (Светлая ей Память)- "Они, есть они"...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:02
Ну не скажи)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
Юрик не переживай - в таком возрасте кальян и не потребуется - ты и так будешь словно "под кайфом"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:45
Интересно, кто задаёт такие глупые вопросы? Жирков, зачем ты лезешь нам на глаза ?
yg4pa2227ay2
yg4pa2227ay2
вчера в 14:44
А ты с дедой Андрюхой Аршавиным в одну палату просись - у него кальян для старого кента точно найдётся!
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:26
Представляю, как Жирков в 80 лет будет на тренировке с кальяном в руках, выдавая советы по технике бега. Главное — правильный вдох, а с выдохом разберетесь, когда сядете на скамейку.
Гость
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