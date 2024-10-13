Жирков: «В доме престарелых мне будет тяжело — кальян точно не дадут»

Экс-футболист Юрий Жирков ответил на вопрос источника, до какого возраста он хотел бы жить.
До скольки лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, — они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.
Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело — кальян точно не дадут.
Дома престарелых везде разные. Не знаю как в России, но в Испании, к примеру, отшение к старикам лучше и человечнее, чем в Германии. Здесь, всё-таки, чувствуются пережитки прошлого и известная всем история...
В Испании, помню, на пляже, парень привёз на каляске старую женщину, в деменции. Пошел к морю, и в руках принес ей морской воды, полить на ноги. Я когда увидел, прослезился. В Германии такого не увидишь. Как говорила моя бабушка (Светлая ей Память)- "Они, есть они"...
Дома престарелых везде разные. Не знаю как в России, но в Испании, к примеру, отшение к старикам лучше и человечнее, чем в Германии. Здесь, всё-таки, чувствуются пережитки прошлого и известная всем история...
В Испании, помню, на пляже, парень привёз на каляске старую женщину, в деменции. Пошел к морю, и в руках принес ей морской воды, полить на ноги. Я когда увидел, прослезился. В Германии такого не увидишь. Как говорила моя бабушка (Светлая ей Память)- "Они, есть они"...
Посмотри, что сейчас происходит с Дортмундом! Пришел новый тренер, который позволяет расслабленность на поле, расхлябанность. Да, пожалуй, стало больше свободы на импрвизацию, но страдает результат. Не знаю, что лучше...
Посмотри, что сейчас происходит с Дортмундом! Пришел новый тренер, который позволяет расслабленность на поле, расхлябанность. Да, пожалуй, стало больше свободы на импрвизацию, но страдает результат. Не знаю, что лучше...