Жирков: «В доме престарелых мне будет тяжело — кальян точно не дадут»

Экс-футболист ответил на вопрос источника, до какого возраста он хотел бы жить.

До скольки лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые восьмидесятилетние, которых я знаю, — они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.

Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело — кальян точно не дадут.