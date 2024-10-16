Тухель назначен главным тренером сборной Англии

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вчера, 12:00

Немецкий специалист стал главным тренером сборной Англии. Контракт был подписан вчера. Тухель приступит к работе с 1 января 2025 года и будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года. Решение о назначении немца было одобрено правлением Футбольной ассоциации Англии ( ФА ) в начале прошлой недели. Это был конфиденциальный процесс, в ходе которого было проведено несколько собеседований с кандидатами, возглавляли его генеральный директор ФА Марк Буллингем и технический директор мужской сборной Джон Макдермотт.

Помощником Тухеля в сборной Англии станет Энтони Барри, с которым они вместе работали в «Баварии» и «Челси». В ближайшем будущем ожидается дальнейшее обновление тренерского состава. Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли будет руководить «тремя львами» до завершения группового этапа Лиги наций, а потом вернётся к работе в молодёжной сборной Англии.

Немец высказался по поводу своего назначения на пост наставника сборной «трёх львов».

Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствую личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Возможность представлять Англию — это огромная привилегия, а возможность работать с этой особенной и талантливой группой игроков очень увлекательна. В тесном сотрудничестве с Энтони, который будет моим помощником, мы сделаем всё возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились ею. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка и Джона, за доверие и с нетерпением жду начала нашего совместного пути.

Напомним, свою тренерскую карьеру Тухель начал в молодёжной команде «Штуттгарта». Также он возглавлял: «Аугсбург» до 19 лет, дубль «Аугсбурга», «Майнц» до 19 лет, «Майнц», «Боруссию» Дортмунд, ПСЖ , «Челси» и «Баварию». С июня текущего года Тухель находился в статусе свободного агента. В списке трофеев немца: Кубок Германии, Кубок французской лиги, Кубок Франции, Суперкубок Франции, победа в Лиге 1, победа в Клубном чемпионате мира, победа в Бундеслиге и в Лиге чемпионов. В сезоне 2020/2021 Тухеля признали лучшим клубным тренером в мире.

Ранее сообщалась зарплата 51-летнего специалиста в сборной Англии.