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Тухель назначен главным тренером сборной Англии

вчера, 12:00

Немецкий специалист Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии. Контракт был подписан вчера. Тухель приступит к работе с 1 января 2025 года и будет готовить команду к чемпионату мира 2026 года. Решение о назначении немца было одобрено правлением Футбольной ассоциации Англии (ФА) в начале прошлой недели. Это был конфиденциальный процесс, в ходе которого было проведено несколько собеседований с кандидатами, возглавляли его генеральный директор ФА Марк Буллингем и технический директор мужской сборной Джон Макдермотт.

Помощником Тухеля в сборной Англии станет Энтони Барри, с которым они вместе работали в «Баварии» и «Челси». В ближайшем будущем ожидается дальнейшее обновление тренерского состава. Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли будет руководить «тремя львами» до завершения группового этапа Лиги наций, а потом вернётся к работе в молодёжной сборной Англии.

Немец высказался по поводу своего назначения на пост наставника сборной «трёх львов».

Я очень горжусь тем, что мне выпала честь возглавить сборную Англии. Я давно чувствую личную связь с игрой в этой стране, и она уже подарила мне несколько невероятных моментов. Возможность представлять Англию — это огромная привилегия, а возможность работать с этой особенной и талантливой группой игроков очень увлекательна.

В тесном сотрудничестве с Энтони, который будет моим помощником, мы сделаем всё возможное, чтобы Англия добилась успеха, а болельщики гордились ею. Я хочу поблагодарить FA, в частности Марка и Джона, за доверие и с нетерпением жду начала нашего совместного пути.

Тухель назначен главным тренером сборной Англии

Напомним, свою тренерскую карьеру Тухель начал в молодёжной команде «Штуттгарта». Также он возглавлял: «Аугсбург» до 19 лет, дубль «Аугсбурга», «Майнц» до 19 лет, «Майнц», «Боруссию» Дортмунд, ПСЖ, «Челси» и «Баварию». С июня текущего года Тухель находился в статусе свободного агента. В списке трофеев немца: Кубок Германии, Кубок французской лиги, Кубок Франции, Суперкубок Франции, победа в Лиге 1, победа в Клубном чемпионате мира, победа в Бундеслиге и в Лиге чемпионов. В сезоне 2020/2021 Тухеля признали лучшим клубным тренером в мире.

Ранее сообщалась зарплата 51-летнего специалиста в сборной Англии.

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Все комментарии
Triem
Triem ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:00
Да, есть такое. Согласен на счёт сомнений. У англичан не знаю, хандра какая-то, но больше всего проблемой по прежнему думаю что это их изнурительный чемпионат где нет зимней паузы
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:25
Ничего конкретного про работу Тухеля в Челси сказать не могу, поскольку не видел. Но полностью доверяю Вашему мнению. А вот, почему у Тухеля не получилось в Баварии, знаю из интервью Ш.Эффенберга. Так вот, он считает, что Бавария не приняла футбол Тухеля, который он ставил в ПСЖ. Другими словами, Бавария не принимает ничего, кроме традиционного немецкого футбола, и это тоже из слов Эффенберга. Вы же знаете Рафа, и видели, что такое, настоящий немецкий футбол, на примере недавнего матча Германия-Голландия. В такой футбол, Тухель не играет, о чем, сам неоднократно заявлял...

Что касается Терзича, я с Вами полностью согласен. Достаточно посмотреть, как Дортмунд играет сейчас и как играл весной. И если, у весеннего Дортмунда были все шансы похоронить Реал уже в 1-м тайме, то у нынешнего- мало шансов пройти в дальнейшую стадию ЛЧ... Две абсолютно разные команды- организованная, грамотная и системная команда Терзича, и Дортмунд сейчас- разбалансированный и бессистемный.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Здравствуйте Виктор.
Меня удивила игра Челси в сезоне 2020-2021 так как Тухель никогда не ставил такой футбол и за полсезона Челси заиграл как чемпион который в итоге и стал чемпионом ЛЧ. А ведь футбол Тухеля в БД это было сочетание нестабильности и валидольности и если приходилось играть в атаку, то команда ощутима теряла в обороне. Их Монако в ЛЧ прошло без проблем, да даже МЮ с Сульшером. Можно сказать еще о ПСЖ, но такой пример есть у Тоттенхэма с Почеттино. Но сама игра Челси несвойственна Тухелю. Просто удивительно как в Челси у Тухеля пришло озарение за полсезона ) Взять и поставить футбол чемпиона, когда он в ПСЖ, в БД не смог и в той же Баварии.
Мне больше понравился Терзич в БД, он с БД играл достаточно сильно в ЛЧ.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:44
Приветствую, Рафа!!!
Бавария при Тухеле сразу стала тыквой, так и не превратившись в карету. С первого его дня пребывания в команде начались разногласия и недопонимания. И если руководство, еще терпеливо надеялось на чудо, то журналюги сразу обрушились на Тухеля, больше всех, конечно свирепствовал его главный враг- Маттеус, который неоднократно вызывал Тухеля на дуэль в прямом эфире. Прошедший сезон, я старался внимательно следить за работой Тухеля, смотрел футбольные передачи, читал немецкую прессу, поэтому, кое-какое представление имею...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:31, ред.
Согласен с Вами.
Интересно, а вот Челси при Тухеле в сезоне 2020-2021 когда стал победителем ЛЧ играл в контратакующий футбол и оборона была очень надежна. Складывалось такое ощущение, что Тухель был куклой, а кукловодом был другой тренер. Игра Челси была не похожа на игру Тухеля и на следующий сезон Челси Тухеля превратился в тыкву как и Бавария при нем.
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:18
Удачи ему, очень интересно однако.....
f8b6vvzz6q57
f8b6vvzz6q57
вчера в 15:00
От игры английской сборной в последнее время и так-то тухлятинкой попахивало, а теперь с Тухелем вся эта безнадёга протухнет окончательно. Эх, так и уйдёт Харька Кейн на пенсию бестрофейником! Теперь сомнений в этом не остаётся никаких
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:38, ред.
Сначала пишут, что Тухель не очень и зачем его хотят поставить тренером сборной, а теперь Тухель красавчик и удачи ему, обувной магазин какой-то.
Incredulous
Incredulous ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:36
Вряд ли. Тухель всегда исповедовал быстрый, атакующий футбол. Единственной его проблемой была защита. Очень часто он, увлекаясь атакой, полностью забывал про защиту, что и приносило пропущенные голы. А так, вариант интересный для сборной Англии, у бритов отличная обойма из техничных игроков, заточенных на атаку: Кейн, Беллингем, Грилиш, Палмер, Фоден... Может у Тухеля и получиться сделать из этой сборной конфетку.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:01
Это они зря не мало клубов он угробил
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 12:55
Нужна метла и Тухель должен завести этих сонных звездатых футболёров ,данное поколение наверное одно из самых талантливых в Англии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:49
И тебе не хворать, Альтаирушка!!!
Да мне собственно, тоже без разницы, но только в силу того, что Тухель взялся за команду, поэтому и привлекло внимание...)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:44
Здравия Желаю Виктор!....мне вААпче по барабану на сборную туманного альбиона, но раз есть такая тема, то и я ввернул свои три гривенника)))))...уж извини!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:38
Привет, Дружище!!!
Так для этого, как минимум надо дойти до финала, чтобы вспомнить о советском судье. Но у меня- большие сомнения...
альсато
альсато
вчера в 12:35
ну вот дождались)))))....но до 2066 года-ох как далеко!))))...к тому же и судей больше нет из СССР!
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 12:34
в еврейских передачах сказали бы - интересная мысль
33x7wgj5wqu3
33x7wgj5wqu3
вчера в 12:28
Бог даст сделает из сборной тухлую команду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:25
Надеюсь, ;Томас сделает англичан чемпионами мира)))для этого все есть
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:20
Будем надеется что он не поставит автобус как Саутгейт
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 12:19
Да, работы будет много.. 🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:15
Вытянул золотой билет Том
Capral
Capral
вчера в 12:11
Трофеев достаточно, чтобы возглавить такую сборную как Англия. Теперь дело за тренером. Сомнения конечно присутствуют и для этого имеются причины, и их не мало. В победу англичан на ЧМ я конечно не верю, но сыграть достойно- Тухель обязан. Ну а если повезёт, чем чёрт не шутит, то можно замахнуться и на большее... Вобщем- УДАЧИ Тухелю и его команде!!!!!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:10
Ну что ж, удачи в первой работе сборной
борька
борька
вчера в 12:10
Сделать из этой сборной туфту,собрался тренер Тухель
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:00
А ведь еще две недели назад на это событие буки давали дичайший кэф!
Гость
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