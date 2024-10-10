Тренировал ЦСКА и «Краснодар», но скатился к аутсайдерам. В РПЛ вернулся колоритный тренер

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10 октября 2024, 10:04

Задача Ганчаренко – спасти «Пари НН» от вылета.

У опытного тренера ничего не получается

Вылет «Урала», который шикарно начал прошлый сезон – вина Ганчаренко. Также ответственность должен разделить президент клуба Иванов, как и ведущие футболисты. В мае Ганчаренко покинул клуб из Екатеринбурга. По игре «Урала» было видно, что у наставника есть богатая база, ведь в БАТЭ играл в Лиге чемпионов. Но после ЦСКА и «Краснодара» единственным клубом, который заинтересовался в белорусском наставнике, оказался «Урал».

Середняк провел в РПЛ одиннадцать сезонов подряд. Лишь один раз были в первой восьмерке. То есть обычно или комфортно завершали сезон вне зоны вылета, или успешно от неё отходили. С Ганчаренко «Урал» стал одиннадцатым в таблице, а затем финишировал на четырнадцатой строчке. «Пари НН» кружит в этих пределах – после 11-го места были дважды на тринадцатой строчке. Но если Ганчаренко снова намекнет на опыт, провалив практику, им конец.

Ганчаренко умеет быть жестким наставником, но в Нижнем Новгороде ему надо доказать, что не упускает момент. Масштабы совсем разные, но Виктору Михайловичу стоит посмотреть на судьбу Моуриньо. Сохранив колючесть, португалец начал терять связь с современным футболом. У Ганчаренко тоже не сработают установки, которые помогали ему в БАТЭ шесть раз выигрывать чемпионат Беларуси. Виктору Михайловичу нужна перезагрузка в «Пари НН».

«Пари НН» — самая безликая команда РПЛ

Осуждали клубы РПЛ за приглашения в высшую лигу проходных иностранных тренеров. Саша Илич оказался одним из них. В этом сезоне в РПЛ пятнадцать команд с лицами, а вот парни из «Пари НН» себя не показали. Ужасная оборона – пропустили 21 мяч, хуже всех после одиннадцати туров, не может выражать идентичность клуба, которому нужно сохранить прописку в высшей лиге. У «Акрона» есть проблески в атаке, будут цепляться за Бакаева и Дзюбу.

У «Динамо» из Махачкалы парочка личностей и характер, хотя подход клуба низшего дивизиона. Они выживают и не стесняются такого подхода. Проблемы разного масштаба и глубины у «Ростова», «Химок» и «Ахмата». Но это узнаваемые команды с плюсами и минусами. А что могут дать дивизиону и зрителям представители Нижнего Новгорода? Если открытый путь к своим воротам, то дикий тренер Юран весной был уволен после разгрома 5:1 от «Ахмата».

До этого у «Пари НН» было ещё пять поражений подряд. Причем лишь от «Балтики» пропустили два мяча, остальные соперники забивали больше. Уже без Юрана получали по шесть голов от «Сочи» и ЦСКА . Игра в защите стала их слабым местом. В переходных матчах против «Арсенала» проиграли дома 1:2, но в ответном поединке вырвали победу с разницей в два мяча, остались. Остались, чтобы снова слишком много пропускать и часто проигрывать.

У «Пари НН» есть характер, взяли три важнейшие победы в играх с другими претендентами на вылет. Но уступали не только лидерам дивизиона. Поражения от «Рубина» и «Крыльев Советов» в общей копилке оценок. А самое плохое для «Пари НН», что именно эта команда вместе с «Химками» чаще других пропускает на ровном месте. При этом играли в три центральных защитника, старались не раскрываться. Странный Саша Илич точно не развил эту команду.

У Ганчаренко невероятно сложный календарь

У «Пари НН» до конца года два матча против «Спартака» в рамках РПЛ . Также две игры против «Ростова», который любит контролировать мяч. Если Карпин снова рассердился, как весной, то у южан будут шансы огорчить клуб из Нижнего Новгорода. Ганчаренко важно выбрать концепцию развития команды в авральных условиях. В воротах у «Пари НН» Медведев, который не сумел вырасти в голкипера для лидеров РПЛ . В обороне ставка на Каккоева и Гоцука.

Их можно назвать индивидуально неплохими защитниками по меркам лиги. Но оба жестко ошибались, 14 из 21 мяча «Пари НН» пропустил после позиционных атак соперников, худший результат в РПЛ . Также не нравится игра флангами. Даже появление Эктова – взяли в аренду у «Краснодара», не улучшило работу правого фланга. Слева непонятный болгарин Стаматов. Матео неплохо атакует – есть две голевые передачи, но слишком слаб без мяча.

Также огромная проблема – отсутствие у творческого Калинского достойного напарника в опорной зоне. Майга разорвал «кресты», его не будет до конца года. Нужен человек, который начнет выжигать чужие атаки, позволив опытному Николаю чаще создавать моменты. Пока у хавбека получается плохо, как и у форварда Боселли. Но у «Пари НН» не самый слабый состав этого сезона. Также у них нет настолько глубокого кризиса результатов, как у «Ахмата».

Грозненцы не смогли одержать победы в 11 турах подряд, а «Пари НН» выиграл у «Оренбурга» две недели назад. Ганчаренко будет заметно проще, чем его коллегам. Но проблема в вязкости, в нестабильности, в глупых ошибках, хотя команда вроде бы старается играть как успешный аутсайдер. Зато характер точно есть. Против «Акрона» отыгрались, получили голевую ничью на выезде. Но боссы клуба устали от эмоциональных качелей Илича.

Клубу, которому всего 9 лет отроду, нельзя вылетать. Спонсоры потеряют интерес, футболисты – веру, что проект с надежным фундаментом. Даже тренеры уровня Ганчаренко не будут обращать на них внимание в низшей лиге. Фактически на кону судьба «Пари НН». У них скромные, но не бездарные футболисты. Если окажется, что Саша Илич был ещё слабее как тренер, чем его результаты – команда быстро забегает иначе, а в обороне сделают легкий ремонт.