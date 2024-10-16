Сборная Англии выбрала тренера с характером. Задача сварливого Тухеля – выиграть чемпионат мира

1729060659

вчера, 09:37

А Гвардиола и Клопп отказались.

Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд и «Баварии», ПСЖ и «Челси» согласился возглавить сборную Англии с первого января. Контракт будет коротким, рассчитан на полтора года до конца чемпионата мира в Северной Америке. Тухель согласился работать за 5 млн фунтов за год. Деньги его слабо волновали, ведь в «Манчестер Юнайтед» готовы были платить намного, намного больше. Но Томас решил, что в 51 год после индийских приключений с поисками просветления и неприятного прощания с «Баварией» – выгнали досрочно ради молодого тренера Компани, нужно попробовать себя в мире сборных. Совершенно другая вселенная, где свои правила. И отдельные аргументы по пути к неудаче или триумфу. Верите в успех Томаса с Англией?

Аргументы за провал Тухеля

Это сборная Англии. Наверное, ничего больше добавлять не нужно. Понятно, что английская команда может провалиться под руководством любого наставника. Приход Клоппа или Гвардиолы не стал бы гарантией успеха. Тухель не настолько значимый тренер в историческом смысле, но удачно подхватывал проекты Юргена – «Майнц» и «Дортмунд». Также выводил ПСЖ и «Челси» в финалы Лиги чемпионов, как делал Гвардиола со своими клубами в Испании и Англии. Но в грандах можно выбирать состав, а у Англии только неудачники – дважды проиграли финалы Евро, не вышли в два финала ЧМ .

Требовательность. Тухель поначалу всем в команде нравится. Проблемы начинаются на пике нагрузок. Многие, кто работал с Томасом, рассказывают одинаковую историю. Когда растут требования и давление, тренер срывается на окружающих людях. Получают нагоняй его помощники и футболисты. Причем претензии несоразмерны с ситуацией. Тухель тогда себя не контролирует. В клубах почти всегда ссорился с директорами и владельцами. В сборной сделать это сложнее. Зато можно сорваться на тех, кто на поле. Его не всегда прямо ненавидят, но футболисты выключатся, когда Тухель начинает увеличивать нагрузки.

Сила конкурентов. Месси сделал хет-трик и отдал две голевые передачи в ночном матче отбора к ЧМ -2026. Даже если Скалони допустит ошибки на самом турнире, у него есть голкипер Мартинес, защитник Ромеро, хавбеки Фернандес и МакАллистер и форварды Альварес и Месси. Все они уже чемпионы мира, в отличие от Рэшфорда, Грилиша, Райса и Магуайра. И это только Аргентина. Есть ещё бразильцы – тяжело предугадать, как развернется их игра к началу турнира с финалом в США . Франция, Испания, Германия или Португалия располагают составами и ресурсами, чтобы обыграть Англию в игре на выбывание.

Нагрузки на игроков. Будут сборные, которые летом 2026-го смогут привезти в Северную Америку игроков чуть свежее. Большинство англичан играют в АПЛ , где высоченные нагрузки. Также не пожалеют Беллингема, играющего за «Реал». Тухель привык подтягивать форму футболистов – от Шахина до Канте, от Неймара до Кейна, имея с ними постоянный контракт. Насколько Тухель харизматичный, чтобы влиять на состояние ведущих английских игроков на расстоянии? У Англии было две беды – тактические проколы Саутгейта и неумение тренера стать вожаком с харизмой. Тухель тоже не второй Клопп.

Аргументы за триумф Тухеля

Тактическая гибкость. Не будем унижать Томаса, он намного выше в тренерской иерархии, чем Саутгейт. Гарета не пригласили бы в такие клубы, которые тренировал Томас. Томас – хитрец. В «Боруссии» у него была схема с одним опорником и двумя атакующими хавбеками. Уже тогда использовал фишку с переходом одного вингера или инсайда в линию атаки, чтобы помогал форварду. Переходил от «4-3-3» к «4-2-3-1». В каждом клубе у Тухеля были классные тактические идеи. Развил «Челси» с тремя центральными защитниками. У него получалось впечатлить со звездной атакой ПСЖ , где нашли место Неймару и Мбаппе.

Умение играть плей-офф. На 87-й минуте майского полуфинала Лиги чемпионов Тухель проходил дальше. «Реал» проигрывал 0:1 дома. Но форвард Хоселу вышел на замену и забил два мяча. Голкипер Лунин подстраховал защиту, четыре раза отбивал мяч тем вечером. Анчелотти с трудом прошел Тухеля. В «Челси» у Томаса статистика полуфиналов была ещё лучше – 7 матчей, 6 побед, 1 ничья. Лондонцы пропустили 1 гол в тех матчах, вышли в финал Лиги чемпионов, где обыграли фаворита – «Манчестер Сити». Тухель умеет работать в плей-офф. С ним даже ПСЖ сыграл в финале ЛЧ , где уступил «Баварии», создав моменты.

Принятие своих демонов. Говорят, что Тухель работал над собой в последние годы. Ему надоело, что во всех клубах примерно одинаковый сценарий развития событий. И хотя в «Баварии» Томас не подружился с руководством, раз его убрали после сезона без трофеев, даже весенний опыт может пригодиться в сборной Англии. Тухель или будет скатываться дальше, не побеждая со знаменитым составом, или наоборот совершит рывок в ещё один большой финал в карьере. Конечно, на него будет давить пресса. Не всем английским фанатам нравится, что взяли немца. Но это победитель Лиги чемпионов, риск оправдан.