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Канчельскис осудил назначение Ганчаренко на пост главного тренера «Пари НН»

вчера, 14:18

Бывший главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Канчельскис негативно оценил решение руководства «Пари НН» отправить в отставку Сашу Илича и назначить на его место Виктора Ганчаренко.

Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат. Почему назначить Ганчаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все. Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех. Но не все руководители наших клубов — футбольные люди. Поэтому с ними сложно общаться и сложно ожидать от них правильных решений.

«Пари НН» после 11 туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:37
именно, время покажет
shur
shur
вчера в 17:10, ред.
...ты бы Андрюшенька в Манчестер ещё сгонял,по старой памяти, за Тен Хага заступился, все экспертами хотят быть,на удивление!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:39
Заголовок опять ничего не имеет общего с написанным в тексте самой статьи.
Канчельскис не осуждал именно назначения Ганчеренко, он осуждает увольнение Илича с поста главного тренера.
Я думаю это большая разница.
альсато
альсато
вчера в 15:31
Правильное решение-то, что дает результат!....в нашем чемпионате всего ТРИДЦАТЬ туров-вот где смешно))))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:26
"Но не все руководители наших клубов — футбольные люди". Наш руководитель широкого профиля - чиновник и фармацевт в прошлом, футбольные правила ещё не выучил, бизнесмен широкого профиля...
wbxg4ja5auu4
wbxg4ja5auu4
вчера в 15:01
А кто такой Кончельскис, что бы кого-то осуждать, никто и ничто.
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