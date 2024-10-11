Канчельскис осудил назначение Ганчаренко на пост главного тренера «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородской «Волги» негативно оценил решение руководства «Пари НН» отправить в отставку и назначить на его место .

Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение. Давайте специалистам дорабатывать до конца, тогда вы будете видеть результат. Почему назначить Ганчаренко — неправильное решение? Нельзя убирать тренера после десяти туров. Это было бы неправильным решением в любом другом клубе. Оценивать верность решения всегда надо в конце сезона, вот и все. Любой клуб, который увольняет тренера после десяти туров, вызывает у меня смех. Но не все руководители наших клубов — футбольные люди. Поэтому с ними сложно общаться и сложно ожидать от них правильных решений.