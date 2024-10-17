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В сборной Индии заявили, что готовы провести товарищеский матч с Россией

вчера, 10:34

Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча национальных команд в 2025 году.

Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии и квалификации к Кубку Азии — 2027, которая начнётся с марта 2025 года в окно ФИФА. Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьёвке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей.

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Россия  Индия
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:27
А еще и Белостенный Саша, Светлая ему Память!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:16, ред.
А ещё были "малыши" Владимир Ткаченко и Ульяна Семёнова
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:12
Отличный рост, чуть выше среднего!!! А у меня 174, тоже ничего...)))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:14
Виктор, да какой уже секрет)))...182 см от земли))))...из девяти парней в школе-в спортзале (в 10-ом) стоял седьмым, а мой друг 183см-был шестым))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:50
У тебя тоже 43? Ну ты ИСПОЛИН!!!!!!! А рост какой, если не секрет?
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:43
тут такое дело..прилетаю к другу детства (детский сад, школа, институт, хоккейный клуб, Армия) все вместе..и вижу в прихожей лыжи-туфли (летом)..сходу встаю своими кросовками 43-го с разбегу и спрашиваю..Володя, что за херня, у нас же с тобой один размер!...говорит..так это не мои..сына..выходит парень в проеме дверном нагибается.. если честно.. я просто оху...ел!))))..а Володя говорит :тебе смешно, а у нас ВСЕ по заказу-и обувь и одежда)))))...Сизоненко помню-большой парень был!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:02
Приветище, Дружище!!!
47? Ну это просто ФЕНОМЕН, в 11 лет!!!
Помнишь, в Куйбышеве, в баскетбольном Строителе играл Сизоненко? Земля ему пухом!!! Так вот, если не ошибаюсь, у него размер был в 11 лет 52.
Такие дела...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:34
Здравия желаю Виктор!.....то, что было в 1958 -ом году я не знаю)))))...но вот у нас на первенство района в 1979-ом один парень играл в носках-ибо не было размера бутс-47-го размера)))))..и это только ребята 10 ти -11 ти лет))))
112910415
112910415
вчера в 12:51
как долго ждать-то ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:39
Все заняты и окон для игр с нами просто нет
Capral
Capral
вчера в 10:57
Когда слышу сб.Индии, сразу вспоминается игра между киевским Динамо и индусами, если не ошибаюсь, в 1958г. Киевляне тогда победили 18:0, а зрители республиканского стадиона в Киеве, впервые увидели босоногих футболистов... Не знаю, как сейчас выглядит и играет Индия, но ассоциации, с этой футбольной страной, от той игры- остались навсегда...
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