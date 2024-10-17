В сборной Индии заявили, что готовы провести товарищеский матч с Россией

Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с Российским футбольным союзом о проведении товарищеского матча национальных команд в 2025 году.

Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии и квалификации к Кубку Азии — 2027, которая начнётся с марта 2025 года в окно ФИФА . Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьёвке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей.