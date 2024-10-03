Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Сборные 2024

РФС отменит октябрьский сбор сборной России

вчера, 10:05

РФС отменит октябрьский сбор сборной России, если не найдёт хотя бы одного соперника. На минувшей неделе национальная команда из Азиатской Конфедерации отказалась от игры с россиянами, несмотря на имевшуюся договорённость. В свою очередь, РФС совместно с тренерским штабом сборной отказались от матча со сборной Медиалиги.

Сообщается, что на ноябрьскую паузу Российский футбольный союз уже договорился с двумя соперниками. С большой долей вероятности одним из них станет сборная Сирии. Обе игры пройдут в России (Санкт-Петербург, Сочи или Волгоград).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВ «Барселоне» опровергли слухи об уходе Деку
01 сентября
Сборная России провела первую тренировку
01 сентября Видео
Роналду вернулся в «Аль-Наср»
04 августа Фото
Гвардиола оценил турне «Манчестер Сити» по США
04 августа
Анчелотти высказался о двух поражениях «Реала» подряд
04 августа
Трошечкин: «На сборах мы выглядели лучше, чем сейчас»
01 августа
Сортировать
Все комментарии
jyzr9qukmvm7
jyzr9qukmvm7
вчера в 13:30
С Монголией еще не играли.
lotsman
lotsman
вчера в 12:07
Надо найти. Сборной надо играть. Сами соперники не появятся, их надо искать.
r2dkem9kj5av
r2dkem9kj5av
вчера в 11:41
Не надо никого искать. Построились, на первый-второй рассчитались и погнали Россия-1 против России-2. Потом для очередного рывка в рейтинге ФИФА только надо сказать, что Россия-1 это именно та из двух, которая выиграла
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36
Ну да , зачем лишние деньги 💰 тратить !))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:16
Сборная должна существовать, а значит должна играть. Шевелиться надо, партнёров искать, а не просиживать в кабинетах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:19
Неужели так трудно найти хоть какого-нибудь партнёра? Пари НН предлагал свои услуги. Может сборную вообще временно прикрыть? Всё равно её, как таковой, нет. Карпин устроил проходной двор. Такое впечатление, что Валера хочет установить рекорд по количеству игроков, которых он привёл через этот проходной двор. Какой РФС, такой и тренер сборной...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:13
Найдут какое-нибудь племя, чтоб показать как они работают. А ведь если отменить сбор, то за это уж очень много будет критики
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 