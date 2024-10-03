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вчера, 10:05

РФС отменит октябрьский сбор сборной России, если не найдёт хотя бы одного соперника. На минувшей неделе национальная команда из Азиатской Конфедерации отказалась от игры с россиянами, несмотря на имевшуюся договорённость. В свою очередь, РФС совместно с тренерским штабом сборной отказались от матча со сборной Медиалиги.

Сообщается, что на ноябрьскую паузу Российский футбольный союз уже договорился с двумя соперниками. С большой долей вероятности одним из них станет сборная Сирии. Обе игры пройдут в России (Санкт-Петербург, Сочи или Волгоград).