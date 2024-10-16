Футбольная ассоциация Брунея ждет разрешения на проведение матча с Россией

1729069968

вчера, 12:12

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена сообщил, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Международной федерации футбольных ассоциаций ( ФИФА ) на проведение товарищеского матча со сборной России.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея получила приглашение от Российского футбольного союза ( РФС ) на товарищеский матч в ноябре. Игра состоится в России.