Футбольная ассоциация Брунея ждет разрешения на проведение матча с Россией

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена сообщил, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на проведение товарищеского матча со сборной России.
Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея получила приглашение от Российского футбольного союза (РФС) на товарищеский матч в ноябре. Игра состоится в России.
Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено — ждем авторизацию.