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Футбольная ассоциация Брунея ждет разрешения на проведение матча с Россией

вчера, 12:12

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея Эммиелия Картиена сообщил, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола (АФК) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) на проведение товарищеского матча со сборной России.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея получила приглашение от Российского футбольного союза (РФС) на товарищеский матч в ноябре. Игра состоится в России.

Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено — ждем авторизацию.

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Источник: sport24.ru
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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:33
Султан Брунея должен одобрить, и только потом ФИФА
ndcmunak44qg
ndcmunak44qg
вчера в 12:27
А еще спрашивать разрешение надо? Бред какой-то.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:21
На товарищеский матч с командой Брунея нужно разрешение ФИФА? Какая-то коррумпированная шваль решает разрешить России играть в футбол или нет, почему мы должны унижаться? А может создать вторую сборную? Или планировать матчи с клубами...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:16
Толя Добра! Тебя еще и мелочь в рюкзаке прислали смотрю)))
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