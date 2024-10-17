В «Ювентусе» удивлены словами Погба о желании остаться

В «Ювентусе» удивлены интервью Поля Погба после сокращения дисквалификации.
Ранее Погба, чей срок дисквалификации за допинг был сокращен с 4 лет до 18 месяцев, заявил, что хочет вернуться на поле в составе «Ювентуса»:
Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы.
По информации источника, интервью Погба не было согласовано с «Ювентусом». В туринском клубе были удивлены заявлениями полузащитника.
Отмечается, что на данный момент француз не получил необходимое одобрение от клуба, чтобы вернуться в состав по истечении срока отстранения.
техника и обращение с мячом, видение поля и передачи, удары, физика... абсолютный топ.
но нет профессионализма. нет дисциплины... и мало трудолюбия.
все это разрушает таких талантов как Погба.
техника и обращение с мячом, видение поля и передачи, удары, физика... абсолютный топ.
но нет профессионализма. нет дисциплины... и мало трудолюбия.
все это разрушает таких талантов как Погба.