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В «Ювентусе» удивлены словами Погба о желании остаться

вчера, 16:13

В «Ювентусе» удивлены интервью Поля Погба после сокращения дисквалификации.

Ранее Погба, чей срок дисквалификации за допинг был сокращен с 4 лет до 18 месяцев, заявил, что хочет вернуться на поле в составе «Ювентуса»:

Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы.

По информации источника, интервью Погба не было согласовано с «Ювентусом». В туринском клубе были удивлены заявлениями полузащитника.

Отмечается, что на данный момент француз не получил необходимое одобрение от клуба, чтобы вернуться в состав по истечении срока отстранения.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:31
спортсмен немедленно занялся несогласованной деятельностью ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:28
Приезжай в Лучшую лигу мира... Всегда рады...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:21
Погба по уровню таланта игрок мирового класса.
техника и обращение с мячом, видение поля и передачи, удары, физика... абсолютный топ.
но нет профессионализма. нет дисциплины... и мало трудолюбия.
все это разрушает таких талантов как Погба.
68ptrqp32kkv
68ptrqp32kkv
вчера в 16:18
Надо было просто в ответ процитировать ему "Брата-2" - Негр, гоу, гоу!
Гость
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