В «Ювентусе» удивлены словами Погба о желании остаться

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вчера, 16:13

В «Ювентусе» удивлены интервью после сокращения дисквалификации.

Ранее Погба, чей срок дисквалификации за допинг был сокращен с 4 лет до 18 месяцев, заявил, что хочет вернуться на поле в составе «Ювентуса»:

Готов пожертвовать деньгами, чтобы играть здесь. Покажу себя на поле, и Мотта сможет сам сделать выводы.

По информации источника, интервью Погба не было согласовано с «Ювентусом». В туринском клубе были удивлены заявлениями полузащитника.

Отмечается, что на данный момент француз не получил необходимое одобрение от клуба, чтобы вернуться в состав по истечении срока отстранения.