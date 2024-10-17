Скаутам «Челси», «Ливерпуля» и МЮ отказали в доступе к матчам академий

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сегодня, 00:55

Как сообщается, скауты «Челси» «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» получили отказ в заявках на аккредитацию на матчи академий.

За последний месяц скаутам «Ливерпуля» и МЮ было отказано в аккредитации на матчи академии в тренировочном центре «Челси» в Кобхэме.

Источник в «Челси» отметил, что скауты лондонского клуба подавали заявки на игры академии в «Ливерпуле», но им отказали в аккредитации. Источники же в мерсисайдской команде сообщили, что в этом сезоне ни одна заявка не была отклонена.

Но, как они добавили, если скауты «синих» подадут заявку в будущем, им, скорее всего, будет отказано, учитывая взаимный характер доступа для скаутов на молодёжном уровне.