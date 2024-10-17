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Скаутам «Челси», «Ливерпуля» и МЮ отказали в доступе к матчам академий

сегодня, 00:55

Как сообщается, скауты «Челси» «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» получили отказ в заявках на аккредитацию на матчи академий.

За последний месяц скаутам «Ливерпуля» и МЮ было отказано в аккредитации на матчи академии в тренировочном центре «Челси» в Кобхэме.

Источник в «Челси» отметил, что скауты лондонского клуба подавали заявки на игры академии в «Ливерпуле», но им отказали в аккредитации. Источники же в мерсисайдской команде сообщили, что в этом сезоне ни одна заявка не была отклонена.

Но, как они добавили, если скауты «синих» подадут заявку в будущем, им, скорее всего, будет отказано, учитывая взаимный характер доступа для скаутов на молодёжном уровне.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 13:13
Клубная мышиная возня, не более!
xtm4h3kb3u8j
xtm4h3kb3u8j
сегодня в 08:37
Это что бы не переманивали воспитанников
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:28
Дискриминация какая-то, почему скаутам этих клубов нельзя, а остальным значит можно. Тогда хоть бы причину запрета озвучили.
kjtp8zymn224
kjtp8zymn224
сегодня в 07:41
Видимо сильно уже достали всех эти проныры
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:21
Видимо надоело что перспективных футболистов на раннем этапе переманивают
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:13
Одни подали и им отказали, но другие говорят что не отказывали. Конца не найти
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:02
Маленькие разборки больших клубов. Надеюсь, МанСити не пойдет по такому пути)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:15
Обиды взаимные, видимо...
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