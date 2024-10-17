Владелец клуба хочет продать «Валенсию» за 350-400 миллионов евро

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вчера, 13:35

Владелец испанской «Валенсии» хочет продать клуб за 350-400 миллионов евро.

Сообщается, они ознакомились с документом от агентства, специализирующегося на продаже и покупке клубов. В нем изложена информация о социальной и экономической ситуации клуба.

Отмечается, что текущий долг «Валенсии» составляет 340 миллионов евро, а новому собственнику придется вложить дополнительно 150 миллионов евро на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры.

Строительство новой «Местальи» заморожено из-за недостатка финансирования.

Отдельно подчеркивается, что расходы на состав команды становятся все меньше. Более того, у 15 из 25 футболистов контракты истекают в 2026 году, а у восьми – в 2025-м.