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Владелец клуба хочет продать «Валенсию» за 350-400 миллионов евро

вчера, 13:35

Владелец испанской «Валенсии» Питер Лим хочет продать клуб за 350-400 миллионов евро.

Сообщается, они ознакомились с документом от агентства, специализирующегося на продаже и покупке клубов. В нем изложена информация о социальной и экономической ситуации клуба.

Отмечается, что текущий долг «Валенсии» составляет 340 миллионов евро, а новому собственнику придется вложить дополнительно 150 миллионов евро на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры.

Строительство новой «Местальи» заморожено из-за недостатка финансирования.

Отдельно подчеркивается, что расходы на состав команды становятся все меньше. Более того, у 15 из 25 футболистов контракты истекают в 2026 году, а у восьми – в 2025-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:36
весьма возможно. что всё это к лучшему !
rt3h5wptf4bd
rt3h5wptf4bd
вчера в 14:04
В общем для нормального развития клуба нужен почти миллиард.
galem72
galem72
вчера в 13:46
Проблемы начались не за один день. Странно, что Лим не стал заниматься этим раньше. Такая новость в любом случае повлияет на настрой и боевой дух игроков Мышей.
ccbw29n5zz39
ccbw29n5zz39
вчера в 13:46
Как бы летучим мышам не улететь в сегунду при такой ситуации в клубе
shlomo
shlomo
вчера в 13:43
Думаю что очередной шейх прикупит все это....
Гость
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