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В КФФ сообщили, что Черчесов с уважением относится к казахскому языку

сегодня, 00:27
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Казахстанская федерация футбола на своей странице в социальной сети сделала заявление в связи с шуткой главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1).

Казахстанская федерация футбола считает необходимым прояснить ситуацию из-за размещённого в социальных сетях видео о неуважении к казахскому языку главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова.

Фрагмент видео представлен в посте. Собственно, после того, как казахстанский журналист Бегасыл Сейитканов, одетый в форму французского клуба ПСЖ, задал этот вопрос на пресс-конференции, главный тренер в шутку ответил.

Станислав Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны, а также сообщаем, что он активно изучает казахский язык.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 07:50
В Казахстане больше адекватных болельщиков языковая провокация сильно не повлияет, а вот результаты команды очень даже повлияют.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:46
А этот чудо патриот задававший вопрос не ответил почему он в майке ПСЖ,а например не в майке сборной Казахстана или Кайрата?
Вещий
Вещий
сегодня в 07:01
Думаю что он долго у руля не останется...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:00
КФФ пытается загладить как-то вину Черчесова, но как говорится, слово не воробей, и маховик запущен, отвращение у болельщиков Казахстана к нему, особенно на фоне неудач, только становится сильнее.
cyaq6mxyy24v
cyaq6mxyy24v
сегодня в 05:26
Это единственное его достоинство как тренера сборной Казахстана
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Черчесов тот ещё пассажир...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:54
А как они об этом догадались?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:27
Ой да выкиньте вы его уже.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:36
Пускай учит казахский язык, усам полезно...
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