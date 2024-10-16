В КФФ сообщили, что Черчесов с уважением относится к казахскому языку

Казахстанская федерация футбола на своей странице в социальной сети сделала заявление в связи с шуткой главного тренера национальной сборной на пресс-конференции после матча Лиги наций со Словенией (0:1).

Казахстанская федерация футбола считает необходимым прояснить ситуацию из-за размещённого в социальных сетях видео о неуважении к казахскому языку главного тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова.

Фрагмент видео представлен в посте. Собственно, после того, как казахстанский журналист Бегасыл Сейитканов, одетый в форму французского клуба ПСЖ , задал этот вопрос на пресс-конференции, главный тренер в шутку ответил.

Станислав Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны, а также сообщаем, что он активно изучает казахский язык.