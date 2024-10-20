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Кордоба: «На матч со „Спартаком“ я добирался 38 часов»

вчера, 09:40

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (3:0).

Мы выкладываемся в каждой игре. Рад, что сегодня получилось помочь команде победить.

Казалось, что для меня эта игра была принципиальной? Для меня важна каждая игра, но на этот матч я добирался 38 часов, было тяжело, но в итоге у меня получилось помочь своей команде, чему я рад.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 08:02
Очень устал))
ABir
ABir
вчера в 18:36
За то хоть страну посмотрел, в которой деньги зарабатывает. Полезно.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:34, ред.
Кордоба: «На матч со „Спартаком“ я добирался 38 часов»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391499/kordoba-dzhon-krasnodar 20.10.2024

- Жаль мужика... Устал, пока добирался... Пора бы уже и привыкнуть, что Россия - огромная страна. Можешь выехать сегодня - а приехать вчера...
- Но везде надо искать плюсы! Радуйся, что в Москву добирался, а не во Владивосток на поезде...
lotsman
lotsman
вчера в 11:25
Добрался всё таки и помог размазать Спартак по полю.)
7a3uspvvqp7x
7a3uspvvqp7x
вчера в 11:16
Неужели он с Чукотки на оленях?
knarqq85wzwc
knarqq85wzwc
вчера в 11:14
Такой Спартак можно и без Кордобы обыгрывать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:14
С Колумбии ...конечно дорога не близкая...да еще в Россию где нет прямых авиалиний...
g58qfmy5b3qx
g58qfmy5b3qx
вчера в 11:13
Зато спартак все время дома играет, иногда выезжает, второе место по бюджету, шестое в таблице.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:22
Пешком что ли или на велосипеде.... что то совсем много времени получилось.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:07
Добирался долго. Но это всё издержки профессии
Гость
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