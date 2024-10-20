Кордоба: «На матч со „Спартаком“ я добирался 38 часов»

Нападающий «Краснодара» высказался о победе своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (3:0).

Мы выкладываемся в каждой игре. Рад, что сегодня получилось помочь команде победить.

Казалось, что для меня эта игра была принципиальной? Для меня важна каждая игра, но на этот матч я добирался 38 часов, было тяжело, но в итоге у меня получилось помочь своей команде, чему я рад.