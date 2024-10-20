Кордоба: «На матч со „Спартаком“ я добирался 38 часов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе своей команды в матче РПЛ против «Спартака» (3:0).
Мы выкладываемся в каждой игре. Рад, что сегодня получилось помочь команде победить.
Казалось, что для меня эта игра была принципиальной? Для меня важна каждая игра, но на этот матч я добирался 38 часов, было тяжело, но в итоге у меня получилось помочь своей команде, чему я рад.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391499/kordoba-dzhon-krasnodar 20.10.2024
- Жаль мужика... Устал, пока добирался... Пора бы уже и привыкнуть, что Россия - огромная страна. Можешь выехать сегодня - а приехать вчера...
- Но везде надо искать плюсы! Радуйся, что в Москву добирался, а не во Владивосток на поезде...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391499/kordoba-dzhon-krasnodar 20.10.2024
- Жаль мужика... Устал, пока добирался... Пора бы уже и привыкнуть, что Россия - огромная страна. Можешь выехать сегодня - а приехать вчера...
- Но везде надо искать плюсы! Радуйся, что в Москву добирался, а не во Владивосток на поезде...