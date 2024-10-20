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Мареска: «Когда стал тренером, посмотрел 38 игр „Ливерпуля“ за неделю»

вчера, 11:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, как посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за неделю.

Когда я закончил карьеру и стал работать тренером, то посмотрел 38 игр «Ливерпуля» за одну неделю, чтобы изучить и понять, насколько хороши они были при предыдущем рулевом в плане прессинга и тому подобных вещей.

Я действительно знаю футболистов «Ливерпуля», поскольку много раз наблюдал за ними. Та команда, первые два-три года с Клоппом, как они прессинговали, особенно благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Это проявлялось не только при владении мячом, но и без него. То, насколько они агрессивны, — это что-то невероятное. Мне очень нравится Салах не только потому, что он хорош на мяче, но и потому, что он замечательно играет и без мяча.

Это было на Рождество, до сих пор помню. Я начал смотреть разные стили футбола, чтобы понять и увидеть, как действуют лучшие коллективы.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:15
Матч идет 90 минут, плюс дополнительное время к обоим таймам, около 100 минут. 100*38=3800 минут. Делим на 60, получаем 63 часа и 33 минуты. Делим на 7 дней, получаем 9 часов и 5 минут в день. И это 9 ч. 5 мин. чистого времени! Без учёта стандартных, повседневных забот: умыться, одеться, приготовить еду, поесть, сходить в туалет и т.д.

Итого, получаем результат: Мареска, мало того что сказочник, ещё и не очень умный, раз не удосужился хотя бы сопоставить озвученные цифры с реальным положением дел.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:17
Когда читал название смеялся.
qsvrvv6fn8y8
qsvrvv6fn8y8
вчера в 13:15
Голова не закружилась от такого количества Ливерпуля
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:37
Это достижение.38 матчей за неделю!
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