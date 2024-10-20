Мареска: «Когда стал тренером, посмотрел 38 игр „Ливерпуля“ за неделю»

Главный тренер «Челси» рассказал, как посмотрел 38 матчей «Ливерпуля» за неделю.

Когда я закончил карьеру и стал работать тренером, то посмотрел 38 игр «Ливерпуля» за одну неделю, чтобы изучить и понять, насколько хороши они были при предыдущем рулевом в плане прессинга и тому подобных вещей.

Я действительно знаю футболистов «Ливерпуля», поскольку много раз наблюдал за ними. Та команда, первые два-три года с Клоппом, как они прессинговали, особенно благодаря Салаху, Фирмино и Мане. Это проявлялось не только при владении мячом, но и без него. То, насколько они агрессивны, — это что-то невероятное. Мне очень нравится Салах не только потому, что он хорош на мяче, но и потому, что он замечательно играет и без мяча.

Это было на Рождество, до сих пор помню. Я начал смотреть разные стили футбола, чтобы понять и увидеть, как действуют лучшие коллективы.