Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Сити» хочет подписать вингера «Барселоны»

вчера, 12:38

«Манчестер Сити» хочет подписать нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинью. Каталонцы, в свою очередь, дали понять, что не собираются продавать игрока. Несмотря на то, что у Рафиньи были трудные времена в составе «Барселоны», сейчас он находится на подъёме и стал неприкасаемым как для руководства, так и для главного тренера Ханса-Дитера Флика. Кроме того, клуб работает над тем, чтобы начать переговоры с бразильцем о продлении его контракта.

Напомним, Рафинья выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний левый атакующий полузащитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 60 миллионов евро.

Ранее Флик назвал бразильца уникальным игроком.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ряд клубов АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Ред Булл Зальцбург»
23 октября
Слухи«Тоттенхэм» установил цену за защитника, которым интересуется «Ман Сити»
23 октября
Слухи«Аталанта» и «Милан» нацелены на подписание Распадори
23 октября
СлухиДе Брюйне может оказаться в МЛС
23 октября
«Арсенал» и «Брайтон» проявляют интерес к вратарю «Астон Виллы»
23 октября
СлухиСкауты «Манчестер Юнайтед» просматривают Кварацхелию
23 октября
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:29
При Флике, Рафинья проводит действительно шикарный сезон, как и вся Барселона. Если прошлый сезон он особо себя не проявил, то сейчас это просто лидер атаки каталонцев. Вообще, он был крут еще играя за Лидс, и понятное дело, что им интересовались клубы из АПЛ, но Рафинья выбрал клуб мечты - Барселону. Теперь интересно, продаст ли его Барселона или нет.....да, у клуба проблемы с финансами, но может всё же оставить его....?!
Теперь Сити.... а зачем он Пепу? Есть Дака, есть молодой Савиньо....зачем дорогущий Рафинья? Там замена для КДБ нужнее
НЕ Э Г О И СТ
НЕ Э Г О И СТ
вчера в 13:23
Не.. Рано.. Барса всегда ждёт пока чел сдуется, чтобы отдать его потом за бесценок.. В этом смысл "рычагов" Лапорты.. Ждите, хлопцы - скоро.. 🤭😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:40, ред.
Полетели утки.... И источник какой-то интересный)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 