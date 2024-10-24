«Манчестер Сити» хочет подписать вингера «Барселоны»

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вчера, 12:38

«Манчестер Сити» хочет подписать нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии . Каталонцы, в свою очередь, дали понять, что не собираются продавать игрока. Несмотря на то, что у Рафиньи были трудные времена в составе «Барселоны», сейчас он находится на подъёме и стал неприкасаемым как для руководства, так и для главного тренера Ханса-Дитера Флика. Кроме того, клуб работает над тем, чтобы начать переговоры с бразильцем о продлении его контракта.

Напомним, Рафинья выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 27-летний левый атакующий полузащитник сыграл 13 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 60 миллионов евро.

Ранее Флик назвал бразильца уникальным игроком.