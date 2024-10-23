Де Брюйне может оказаться в МЛС

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вчера, 14:17

По информации источника, полузащитник «Манчестер Сити» рассматривает возможность перехода в МЛС .

Летом активно обсуждали возможность переезда Кевина в Саудовскую Аравию, и он, как сообщается, согласовал личные условия с одной из команд Саудовской Про Лиги, но позже слухи были опровергнуты.

Но сейчас, когда до окончания контракта с «Ман Сити» осталось меньше года, будущее бельгийца остается под вопросом. По мнению журналиста Саши Тавольери, полузащитник вряд ли продлит свой контракт с клубом и может уйти после 10 сезонов.