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Де Брюйне может оказаться в МЛС

вчера, 14:17

По информации источника, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассматривает возможность перехода в МЛС.

Летом активно обсуждали возможность переезда Кевина в Саудовскую Аравию, и он, как сообщается, согласовал личные условия с одной из команд Саудовской Про Лиги, но позже слухи были опровергнуты.

Но сейчас, когда до окончания контракта с «Ман Сити» осталось меньше года, будущее бельгийца остается под вопросом. По мнению журналиста Саши Тавольери, полузащитник вряд ли продлит свой контракт с клубом и может уйти после 10 сезонов.

Сообщается, что Де Брюйне заинтересован в предложении от нового клуба МЛС «Сан-Диего», который вступит в борьбу в 2025 году.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 16:46
...не так должен уходить куда либо один из лучших,ярких,полузащитников Мира...! Саша с Уралмаша!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:21
Саша Тавольери уже все знает) А мы подождем лета и посмотрим
Гость
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