Де Брюйне может оказаться в МЛС

По информации источника, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассматривает возможность перехода в МЛС.
Летом активно обсуждали возможность переезда Кевина в Саудовскую Аравию, и он, как сообщается, согласовал личные условия с одной из команд Саудовской Про Лиги, но позже слухи были опровергнуты.
Но сейчас, когда до окончания контракта с «Ман Сити» осталось меньше года, будущее бельгийца остается под вопросом. По мнению журналиста Саши Тавольери, полузащитник вряд ли продлит свой контракт с клубом и может уйти после 10 сезонов.
Сообщается, что Де Брюйне заинтересован в предложении от нового клуба МЛС «Сан-Диего», который вступит в борьбу в 2025 году.