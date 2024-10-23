Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривают Кварацхелию

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Скауты МЮ присутствовали на матче Серии А между неаполитанским клубом и «Эмполи». Они просматривали игру грузинского вингера.
«Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Скауты МЮ присутствовали на матче Серии А между неаполитанским клубом и «Эмполи». Они просматривали игру грузинского вингера.
и в крышку гроба,
осталось только гвоздь забить,
для "счастья" полного в Манчестер,
тягучего грузина пригласить!!
и в крышку гроба,
осталось только гвоздь забить,
для "счастья" полного в Манчестер,
тягучего грузина пригласить!!