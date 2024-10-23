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Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривают Кварацхелию

вчера, 12:53

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Скауты МЮ присутствовали на матче Серии А между неаполитанским клубом и «Эмполи». Они просматривали игру грузинского вингера.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:21
Если не хочет загубить карьеру, не стоит переходить в МЮ, пока этот клуб номер 1 по этому критерию.
shur
shur
вчера в 13:50
...последний шанс ,
и в крышку гроба,
осталось только гвоздь забить,
для "счастья" полного в Манчестер,
тягучего грузина пригласить!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:01
Пользуется спросом у хороших клубов. Это не может не радовать...
Гость
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