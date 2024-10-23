Ряд клубов АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Ред Булл Зальцбург»

1729691530

вчера, 16:52

За полузащитником «Ред Булл Зальцбург» и сборной Израиля следят ряд клубов АПЛ («Арсенал», «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити»), а также «Байер», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Австрийцы готовы продать игрока в зимнее трансферное окно за 35 миллионов евро. Сам Глух больше склоняется к переходу в АПЛ .

20-летний атакующий полузащитник выступает за «Ред Булл Зальцбург» с января 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Глух сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отметился 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Глуха в 25 миллионов евро.

Напомним, израильтянин вошёл в окончательный список претендентов на Golden Boy.