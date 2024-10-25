В «Акроне» рассказали о ходе переговоров по переходу Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян в интервью источнику рассказал о том, как проходили переговоры с нападающим о переходе в тольяттинский клуб.

К предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артёма не поддаётся сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду. Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артём – большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков.

Особых сложностей [во время переговоров] не было. Мы рассказали Артёму о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки.