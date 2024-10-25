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В «Акроне» рассказали о ходе переговоров по переходу Дзюбы

вчера, 15:30

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян в интервью источнику рассказал о том, как проходили переговоры с нападающим Артёмом Дзюбой о переходе в тольяттинский клуб.

К предметным переговорам мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода. Уровень Артёма не поддаётся сомнению. Обсуждая его кандидатуру, мы по совокупности факторов решили пригласить его в команду. Мы довольны тем, как он проявляет себя на поле и вне его. Артём – большой профессионал, сильный футболист и пример для наших молодых игроков.

Особых сложностей [во время переговоров] не было. Мы рассказали Артёму о клубе, наших принципах работы, о том, как строилась команда, что считаем важным в совместной работе. Придя к полному пониманию с обеих сторон, пожали руки.

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Все комментарии
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вчера в 17:20
А играть с Зенитом испугался.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:34
Дзюба еле сдерживался, чтобы не запрыгать от радости, что хоть один клуб его реально позвал, да видимо еще и на неплохую зп.
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вчера в 15:35
Главное из карманов ничего не пропало в ходе переговоров
Гость
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