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Генсек РФС Митрофанов прокомментировал переход Пьянича в ЦСКА

вчера, 10:10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

Он перешёл к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, и можно играть. Это надо использовать.

Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Ну бред же, из-за этого трансфера ничего не изменится в Мире
Гость
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