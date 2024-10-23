Генсек РФС Митрофанов прокомментировал переход Пьянича в ЦСКА

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вчера, 10:10

Генеральный секретарь РФС прокомментировал переход боснийского полузащитника в ЦСКА .

Он перешёл к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, и можно играть. Это надо использовать.