Генсек РФС Митрофанов прокомментировал переход Пьянича в ЦСКА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
Он перешёл к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, всё хорошо, и можно играть. Это надо использовать.
Напомним, о переходе Пьянича ЦСКА объявил в конце сентября. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента. Миралем известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.